Dansk tv-vært døde for to uger siden: Hædret med pris

Den nyligt afdøde tv-vært Kent Nikolajsen blev hyldet, da Tvprisen lørdag aften blev afviklet.

Her kunne han nemlig modtage hædersprisen 'Årets Otto' posthum. Prisen blev modtaget af hans ældste datter Mira Østerby på familiens vegne.

- Kent har gennem hele sin karriere haft tre helt særlige kendetegn: De ustyrligt mange timer, han har lagt i sit arbejde, hans skarphed på både indhold og ledelse og sidst, men ikke mindst hans bundsolide empati. Altid gennemsyret af tydelige værdier og et stort hjerte, placeret på det helt rigtige sted, lød det fra scenen.

Prisen blev overrakt af Sune Roland, kanalchef på TV2, og programdirektør Kenneth Kristensen fra TV3.

Kent Nikolajsen var blandt andet kendt som vært på DR Sporten. Foto: Ritzau Scanpix

Kent Nikolajsen, der var kendt som vært på DR Sporten og vært på 'Rene ord for pengene', døde efter kort tids sygdom med kræft i spiserøret.

Det bekræftede hans arbejdsplads Metronome i en pressemeddelelse. Han blev 48 år.

'Vi ved, at Kent allerhelst havde fortsat livet, det var nemlig et liv, han elskede meget højt, og hans arbejde her på Metronome var højt prioriteret. Derfor har det også været svært for Kent at give slip på livet, og han har kæmpet hårdt og bravt imod kræften de sidste mange måneder, men desværre havde kræften allerede fået godt fat i Kents krop, inden den blev opdaget i juni måned.'

Kent Nikolajsen efterlader sig hustruen Linda. Parret har børnene Mira og tvillingerne Jakob og Stine sammen.