Dansk tv-vært er endelig blevet mor efter flere års forsøg

Der er kommet en ekstra spiller på banen hjemme hos sportsværten Signe Vadgaard og hendes hustru, Cathrine Gjørtsvang Vadgaard.

Parret er nemlig blevet forældre for første gang, annoncerer de på Instagram og afslører, at den lille pige kom til verden for en uge siden.

Fødslen tog knap 48 timer, fra vandet gik, til parrets datter så verden for første gang, fortæller Signe Vadgaard i opslaget og takker samtidig personalet på Hvidovre Hospital.

- Jeg er sportsmenneske. Jeg vil gerne vinde. Det var den mentalitet, jeg gik ind til fødslen med. Alligevel følte jeg mig svag og lammet. Jeg forsvandt i smerten og kunne ikke være til stede, alt imens min krop rystede, som om jeg var strandet nøgen på Nordpolen, skriver hun.

- Men efter blod, sved og primale skrig kom vores datter endelig ud. Jeg var for rystet over oplevelsen til rigtigt at give slip, da hun blev lagt på mit bryst, og der gik noget tid, før jeg egentlig fattede det.

- Det eneste, jeg bekymrede mig om, var, om hun var ok efter at være blevet presset så langsomt gennem en fødekanal i for mange timer. Hun var ok. Vi er ok. Vi er lykkelige. Men av. Lad os også tale lidt om det, der gør ondt og er grimt og svært. For fødsel er uden sammenligning det vildeste og mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har oplevet, skriver Signe Vadgaard i opslaget.

Det er en længe ventet ønskebaby, der endelig er kommet til verden, fortalte parret åbenhjertigt i et opslag på Instagram, da de annoncerede graviditeten.

- At komme hertil har - som for så mange andre par - været et langt projekt på flere år, der nu endelig ser ud til at lykkes. Det er vi skide hamrende lykkelige over, og vi glæder os ustyrligt meget til at byde det lille ny menneske velkommen, lød det fra Signe Vadgaard.

Signe Vadgaard friede til Cathrine Gjørtsvang Vadgaard i foråret 2018 på en ferie til den tanzaniske paradisø Zanzibar og giftede sig ved et kendisspækket bryllup i sensommeren samme år.

I 2014 sprang hun ud live i radioen under den direkte udsendelse 'Go' Morgen P3 springer ud for Putin' og forklarede senere i et interview med Alt for damerne hvorfor:

- Vi ville gerne lave et statement og give alle homoseksuelle en stor krammer, og det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke sagde noget, når jeg nu var med på holdet, sagde Signe Vadgaard til magasinet tilbage i 2016.

Når Signe Vadgaard ikke er på barsel, er hun sportsvært på kanalen Xee, hvor hun dækker fodbold. Hun har tidligere været ansat på Eurosport, og før det var hun radiovært på P3.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/CGpuSGYnN8N/