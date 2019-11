Dansk tv-vært er klar til stort karriereskift

Normalt er tv-seerne vant til at se hende sige velkommen og farvel til deltagerne i TV3-programmet 'Paradise Hotel', men i fremtiden kan man måske forvente at se Rikke Gøransson i en anden rolle.

Den 33-årige tv-vært går nemlig med tanker om at kaste sig over skuespil engang i fremtiden, når tiden er til det - eller hvis det helt rigtige tilbud kommer. Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende til gallapremiere på Viaplay-serien 'Forhøret'.

- Jeg har tænkt på det (at springe ud som skuespiller, red.), men jeg har simpelthen så travlt. Men hvis jeg fik et tilbud, så kunne jeg skære noget andet fra, siger tv-værten og fortæller, at det i fremtiden er noget, hun går med tanker om at satse endnu mere på.

- I fremtiden kunne det være meget sjovt. Jeg spillede meget teater, da jeg var yngre, og det ligger jo også lidt op af værtsjobbet – med replikker, iscenesættelse, timing og den slags – men det bliver ikke lige nu.

Hun har dog ikke gjort sig tanker om, hvornår hun har tænkt sig at tage hul på den nye karriere.

- Nu har jeg lige fået mit job på MTV Radio, så jeg har det, mit tv-job, uddannelsen til psykoterapeut og min dejlige kæreste. Der er ikke tid til andet, siger hun.

Sko skaber store problemer

Kæresten, modellen Tommy-Lee Winkworth, havde hun taget med til gallapremieren. Parret er for nylig flyttet sammen, og de er nu helt på plads i deres nye lejlighed efter fire måneders hårdt arbejde på at gøre den helt klar.

- Det går godt. Vores nye lejlighed er nu vores hjem. Vi er kommet godt på plads, og det er en smuk lejlighed, siger han og fortæller, at især parrets mange sko skaber problemer.

- Vi har to kasser under sengen, fem hylder, et par flyttekasser og en gang fyldt med sko. Så vores største problem er sko, og så har man det vist godt, fortsætter Rikke Gøransson, mens kæresten med et grin fortæller, at parret har lige mange sko.

Nu deler de to adresse, men de har endnu ikke lagt planer for, hvornår der skal flytte et ekstra medlem ind hos dem.

- Vi vil gerne have børn, men vi har ikke planlagt det. Børn, høns og hund. Men Tommy er 27, og jeg er 33, så vi har ikke travlt med noget. Vi har det simpelthen så godt sammen, siger tv-værten.

