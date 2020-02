Dansk tv-vært gift - igen

2020 bliver et stort år for Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Honoré, der i løbet af året bliver forældre igen.

I øjeblikket nyder de livet på ferie med deres datter, Ellinor, og under de varme himmelstrøg benyttede de sig af muligheden for at fejre kærligheden til hinanden.

Parret afslørede i slutningen af 2019, at de i al hemmelighed var blevet gift året forinden under en privat ceremoni, og under ferien i år er de blevet gift igen.

Det skriver 41-årige Cecilie Hother på Instagram, hvor hun afslører, at vielsen ikke foregik helt lige så privat denne gang.

'Ellinor løb foran mig, mens den varme vind udfordrede blomsterne, jeg havde sat i hendes hår. Solen var ved at kaste dagens sidste stråler, og foran mig stod Thomas med Tobias som sin forlover og ventede med den varme sol i ryggen,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg kan stadig mærke de små sandkorn mellem tæerne og glæden boble om kap med spunken i maven. Og en glædeståre, som stille, men meget beslutsomt, piplede frem i øjenkrogen. Og til lyden af bølgerne, præstens ord og 'What a Wonderful World' gentog Thomas og jeg vores ægteskabsløfter fra 2018,' skriver hun og tilføjer hashtags som 'gift' og 'det gode i 2020'.

Cecilie Hother og Thomas Honoré sammen med parrets datter, Ellinor. Foto: Henrik R. Petersen/Scanpix

Mikro-bryllup

Det er ikke første gang, at Cecilie Hother og Thomas Honoré siger ja til hinanden. Det gjorde de også i 2018, hvor kun de var til stede, og der gik efterfølgende et stykke tid, før ægteparret delte nyheden med familien - og endnu længere tid før offentligheden fik det at vide.

- Vi valgte at gøre det på den måde, ganske enkelt fordi det var det, vi havde lyst til, Vi deler til daglig så meget af vores liv med offentligheden at lige netop det her, det ville vi gerne have for os selv, sagde Cecilie Hother dengang til Ekstra Bladet.

På sin blog beroligede Cecilie Hother dog venner og familie med, at der nok skal komme en fest på et senere tidspunkt.

'Vi venter på det rigtige tidspunkt. Og så skal det selvfølgelig være et bryllup med den store kjole, og alt det der følger med. Og mere til. Lige præcis hvordan og hvorledes ... tja ... nu må vi se, jeg elsker jo at arrangere fester!' skrev hun dengang.

Om det så er den helt store fest, der nu skal holdes på parrets ferie, må tiden vise.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Hother, men det har endnu ikke været muligt. Her kan du læse hele hendes opslag og se billederne.

