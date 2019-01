Dansk tv-vært hylder kræftsyg far: Hurra for min papa

Det er ikke mange dage siden, det kom frem, at Lars Høgh er tilbage på træningsbanen som målmandstræner for Brøndby, efter han i november blev opereret for en kræfttumor i bugspytkirtlen.

I dag fylder den legendariske målmand 60 år, og i den forbindelse sender hans datter, der er vært på DR's Fodboldmagasinet, en rørende hyldest til sin far på Instagram.

- Jeg havde faktisk skrevet en lang smøre, men egentlig vil jeg jo bare blære mig med min røvseje far, min bedste ven, min ledestjerne, der i dag fylder 60 år. Et menneske som ham skal man lede længe efter, indleder hun til billedet fra en OB-kamp, hvor hun som helt ung skal løbe med spillerne - deriblandt sin far - ind på banen.

- På billedet ser i en meget nervøs og stolt lille pige, der står overfor en af sine største fodboldoplevelser nogensinde. At løbe ind på et næsten fyldt Odense Stadion hånd i hånd med sin far! I dag tænker jeg, at det bedste af det hele er, at alder bare er et tal - og ikke en tilstand. For selvom livet forsøger at få ram på os, så ved jeg, at vi ser ind i en lys fremtid med masser af flere store oplevelser sammen. Vi er allerede godt igang! Hurra for min papa, den bedste af slagsen, fortsætter hun.

Mørk og en lys side

Lars Høgh har med operationen, der gik godt, sikret sig 20 procents chance for at komme levende igennem de næste fem år og er stadig på kemokur.

Inden operationen fortalte han om kræftdiagnosen i et interview med 'Go' Aften Danmark'.

- Jeg er udstyret med et godt sind. Enhver situation har en mørk og en lys side, og jeg ser rigtig meget på den lyse side.

- Jeg var ikke bange for at dø eller at skulle igennem det, der skal til for, at jeg kan blive rask, forklarede han.

Lars Høgh spillede hele sin karriere for fynske OB og huskes blandet andet for en pragtpræstation mod Real Madrid, som OB besejrede 2-1 i Spanien.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Josefine Høgh, der ikke ønsker at uddybe opslaget.