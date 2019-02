Dansk tv-vært i vanvittigt tampon-uheld

Det gik ikke stille for sig, da Sarah Grünewald, der af mange er kendt som vært på TV2's 'Vild med dans', besøgte radioprogrammet 'Danskerbingo' på P3 onsdag.

Her fortalte hun værterne Andreas Kousholt og Jacob Weil om en pinlig episode, hun kom ud for i forbindelse med et modeljob for nogle år siden. Ud over sit job som vært arbejder Sarah Grünewald nemlig også som model.

- Nå, men jeg var der, hvor min modelkarriere peakede. Jeg tror, jeg var 22 år. Jeg har fået en undertøjskampagne i Hamborg. En kæmpestor undertøjskampagne. Vi snakker to stylister, fire makeupartister, ti fotografer, 20 kunder. Det er sådan et set, hvor det vælter ind med mennesker, siger Sarah Grünewald og fortsætter:

- Jeg kommer ind, og jeg skal have det her meget sexede undertøj på. Jeg så superlækker ud. Jeg havde en stylist, der gik meget op i, at hver en syning på det her skulle være i orden. Vi snakker et kæmpe undertøjsfirma, så det var vigtigt, at alt sad, som det skulle. Vi går i gang med at skyde, og det hele går godt. Fotografen var o.k. lækker. Jeg står og flasher lidt frem og tilbage og giver den alt, hvad jeg kan, og stylisten kommer hen og siger: 'to sekunder'. Vi skal lige have ordnet nogle tråde, husker Grünewald.

Hiver tampon ud

Herefter gik det helt, helt galt, da fotografen vil fjerne en tråd i Sarah Grünewalds trusseregion.

- Fotografen går ned i trussen. Han ordner nogle tråde. Jeg har glemt, at jeg har min menstruation. Stylisten tager fat i den blå tråd og hiver til. Her står stylisten så i Hamborg. Med min tampon i hånden. Midt på et hvidt gulv i et fucking fotostudie i Hamborg, lyder det fra Sarah Grünewald.

Historien får værten Andreas Kousholt til at knække sammen af grin, mens Sarah Grünewald fortsætter ufortrødent med den bizarre historie.

- Jeg lignede en, der var blevet skudt i en James Bond film. Der var fucking blod over det hele, mand. Jeg gik fra at være super sild til at være et skudt rådyr. Det var det mest nederen, jeg nogensinde har prøvet, lyder det fra 'Vild med dans'-værten.

Sarah Grünewald gæstede programmet 'Danskerbingo' med værterne Jacob Weil (øverst i billedet) og Andreas Kousholt. Foto: Petra Kleis/DR

Ifølge Sarah Grünewald tog den uheldige fotograf dog situationen ganske pænt.

- Fotografen var fransk. Hold kæft, hvor var han sød og ydmyg. Og så var han helt rød i hovedet. Han var mere rød i hovedet end dig lige nu, Jacob (værten, red.). Han tog det der store kamera ned, og så sagde han: 'Excuse moi, Sarah'. 'People! We need five minutes, maybe ten'. Så vendte han rundt og gik den anden vej, griner hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sarah Grünewald, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

