Dansk tv-vært: Jeg taler dårligt engelsk - og hva' så?!

Den folkekære tv-vært Peter Ingemann, der er vært på TV2-programmet 'Størst', er godt og grundigt træt af den uærlighed, der hersker på sociale medier.

- Mit budskab er, at vi har brug for hæmorider, hængepatter, impotens og rynker på sociale medier. Dårlige madoplevelser, børn der er træls og uperfekte parforhold, lyder det fra Peter Ingemann i et Facebook-opslag, han har delt mandag.

Flere end 39.000 har i skrivende stund reageret på opslaget, og mange erklærer sig enige med tv-værten. Han opfordrer alle til at lægge de uperfekte ting frem til åbent skue.

Opslaget kommer på baggrund af en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden, der viser at flere og flere danskere har det dårligt mentalt, især på grund af sociale medier. Og det fik en oprigtigt bekymret Peter Ingemann til tasterne.

- Jeg hørte en psykiater i TV 2 News, der sagde, at danskerne havde ondt i sjælen. Især unge. En del af forklaringen er de sociale medier og den falske virkelighed, som vi får klasket i hovedet hele tiden. Jeg er selv far til et par teenage-døtre, og det ramte mig et eller andet sted at høre om det, fortæller han til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Det er tankevækkende, hvor poleret, og hvor perfekt meget er på sociale medier. Og flere har spurgt mig: 'skal vi så slet ikke lægge det pæne og det gode op?'. Jo, selvfølgelig skal vi det, men vi skal også lægge det op, der er er svært, kantet eller kikset, lyder det fra Ingemann.

Stå ved dine fejl

Budskabet fra den populære tv-vært lyder bl.a. at man skal indrømme fejl og mangler. Det skal ikke udelades, for ifølge Ingemann er der formentlig ikke fejlfrie mennesker.

- Jeg taler rigtig dårligt engelsk. Nogle gange bliver jeg spurgt, om det skal klippes væk fra programmet, men nej, det skal det ikke. Sådan taler jeg.

TV2-værten efterspørger mere ærlighed på de sociale medier, så det hele ikke virker så unaturligt perfekt. Han deler også information af den mere intime slags med sine følgere i Facebook-opslaget.

- Hæmorider? Ja dem har jeg også haft! - som halvdelen af befolkningen. Faktisk havde jeg 6 stk, skriver han i opslaget.

Grunden til, at han deler netop det, er at give et eksempel på, at selvom man er tv-vært, er livet ikke så perfekt, som det ser ud.

Tv-værten råder unge mennesker, der føler sig pressede af sociale medier, til at stå ved sine fejl og tage fat ved roden.

- Jeg er selv en meget usikker sjæl, men det hjælper at erkende mine fejl, og det gør mig mindre sårbar. Nogle vil måske føle, at de taber kontrol, eller at det er pinligt. Men nej, det er pinligt at skjule sine fejl og prøve at virke perfekt, for alle ved godt, at det er man ikke.

Bagsiden af medaljen

Tirsdag har han lagt endnu et Facebook-opslag på sin side, og her skriver Ingemann, at han i morges løb en tur langs havnen i Hongkong, hvilket lyder spændende og eksotisk. Det første billede fra havnen skal illustrere, at han har et privilegeret liv, og at han er lykkelig og taknemmelig for det.

Men der er også en bagside af medaljen, og her har han lagt et billede op af sig selv fra hotelværelset. Det billede skal illustrere, at han er væk fra familien meget, at han lider af søvnløshed og jetlag, fodrer sin krop med sovepiller og altid er nervøs inden en optagelsesuge går i gang, fortæller han.

Ekspert: Ny bølge på vej

Nathalie C. Larsen, der er social medie-strateg og digital chef ved kommunikationsvirksomheden Lead Agency, mener at tv-værten har fat i noget helt rigtigt.

- Jeg synes, at det ville være forfriskende med et mere nuanceret billede af os selv på de sociale medier. Det er også det, de store bølger på sociale medier tyder på lige nu. Flere deler for eksempel, at de kæmper med nogle psykiske ting, og vi deler i høj grad det, som man med klassiske briller på ville kalde 'fejl', eksempelvis strækmærker på kroppen eller deller. Alle de ting er der blevet meget bedre plads til på sociale medier, fortæller Nathalie C. Larsen til Ekstra Bladet.

Hun mener derudover, at man står langt stærkere og mere troværdigt på arbejdsmarkedet, hvis man tør at dele også de dårlige ting i sit liv. Det er årsagen til, at eksperten selv har ændret sine vaner på sociale medier.

- Det har været en overvindelse for mig at dele de faglige fejltrin, jeg har haft i min karriere. Det har været den del af mig, hvor jeg har været mest sårbar, og det er det, jeg har taget hul på nu, lyder det fra eksperten.

Ændret cv'et

Eksperten Nathalie C. Larsen har ændret på sit eget cv og deler nu de ting, hun førhen havde pakket væk. En af de ting, Nathalie C. Larsen har føjet til sit eget cv, er den karakter, hun fik for sit speciale. Hun fik 4, og det var et personligt nederlag.

- Jeg har faktisk løjet og sagt til folk, at jeg fik 7, selvom det ikke passer, lyder det fra Nathalie C. Larsen.

Men nu ser hun anderledes på tingene. Der er brug for, at man kan vise sandheden og vise, hvem man er som menneske. Derfor er der også tilføjet dårligere karakterer, dumpede fag og et bagerjob på ekspertens cv.

