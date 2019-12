Dansk tv-vært jubler: - Det er fantastisk

69-årige Allan Silberbrandt er glad og tilfreds, og tv-værten nyder livet. Det slår han fast, da Ekstra Bladet møder ham til TV2-showet 'De største øjeblikke'.

- Det går så godt. Jeg må ikke klage. Det står også i min kontrakt, griner tv-værten.

2019 er ved at være slut, og nyhedsværten er ikke i tvivl, da han bliver spurgt, hvad han især glæder sig over i året, der snart er gået.

Hans datter, 24-årige Sarah, er nemlig vendt tilbage til hjemlandet, efter hun har taget en master i politisk videnskab i London.

- Min datter er flyttet tilbage til Danmark, og hun er flyttet ind lige ved siden af os, siger Allan Silberbrandt, som glæder sig over at have hende hjemme igen.

- Det er fantastisk. Det er så dejligt, slår han fast.

Notre Dame-branden gjorde indtryk

På det professionelle plan er der især én begivenhed, der har gjort indtryk på den rutinerede nyhedsvært.

- Jeg var på arbejde, da Notre Dame brændte. Det var chokerende, fordi så kendt et europæisk monument gik op i flammer for øjnene af os, siger han.

69-årige Allan Silberbrandt har ikke de store planer for 2020.

- Der skal vi bare passe vores arbejde - og være der, når der sker noget, siger han.

TV2 sender 'De største øjeblikke' 30. december klokken 20.00.