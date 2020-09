Dansk tv-vært jubler over stor nyhed

Tre bliver næste år til fire hjemme hos Petra Nagel og Asbjørn Munk.

Tv-værten er nemlig gravid med parrets andet barn, fortæller hun på Instagram.

'Indenunder masken smiler jeg rigtig meget. Vi bliver 4 til foråret,' skriver hun til billedet, som hun har delt på det sociale medie.

Det er også en lykkelig Petra Nagel, som Ekstra Bladet fanger på telefonen.

- Jeg har det bare så godt. Alt var aftalt og med samtykke, griner den 36-årige 'Go' Aften Live'-vært og fortæller, at hun cirka er tre måneder henne i dag.

Petra Nagel og Asbjørn Munk har i forvejen sønnen Pelle Emil, der er to og et halvt år gammel. Han har det godt, og nu er de altså klar til at få endnu et familiemedlem.

Mere privat denne gang

Da sønnen kom til verden i foråret foregik det hele offentligt, da tv-seerne kunne følge med i det hele i DR-programmet 'Petra får en baby'. Sådan bliver det ikke denne gang.

- Det bliver mere privat. Jeg har ikke noget kamera, der følger efter mig. Jeg laver 'Go' Aften Live' og 'The Bachelor', men der kommer ikke noget med fokus på mig i denne graviditet, og jeg tror egentlig, at både Asbjørn og jeg har det rigtig fint med det, siger hun.

Derfor kommer graviditet nummer to også til at blive et lidt anderledes forløb for Petra Nagel.

- Man kan jo allerede nu sige, at det adskiller sig ved, at det er nummer to, så man er ikke lige så meget oppe at køre og tænker, hvordan det hele nu skal foregå, og om vi kan finde ud af det. Det gode ved at have et kamera med senest var jo, at man blev tvunget til at tænke de tanker tidligt i forløbet, og det var egentlig meget rart.

- Nu åbner jeg min graviditetsapp og bliver chokeret: 'gud, ja, der er allerede gået så mange dage.' Sidst var det mere sådan: 'nu er der gået én dag mere, og nu er jeg så og så langt henne'. Sådan er det altså ikke med barn nummer to. Så det adskiller sig helt naturligt på den måde. Og så er det bare meget rart at prøve, at folk ikke kommer med i soveværelset og på fødegangen.