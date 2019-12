Dansk tv-vært løfter sløret for nye projekter

Christine Feldthaus kan både skrive erhvervskvinde, foredragsholder, livsstilsekspert og tv-vært på cv'et.

Mange kender hende nok særligt fra DR-programmerne 'Kender du typen' og 'So F***ing speciel', men også i løbet af 2019 har hun tonet meget frem på skærmen, når hun har medvirket i 'Peitersen og Feldthaus' samt 'Gæsten og Hesten'.

Den 57-årige tv-vært lever bestemt ikke et kedeligt liv, og allerede nu kan hun afsløre, at vi får meget mere at se til hende i det nye år.

- Det går super godt. Jeg har lige afsluttet min foredragsturné og slutter det sidste job 17. december. Og så skal jeg i gang med at lave mere tv med Melvin Kakooza, da vi skal lave 'Gæsten og Hesten' sæson to, fortæller Christine til Ekstra Bladet.

- Derudover skal jeg i gang med en ny sæson af 'Peitersen og Feldthaus' og på turne igen til foråret. Så der er masser af se til. Jeg har kager i ovnen, griner hun og tilføjer, at der også er tid til at holde lidt julefri mellem de mange opgaver. Det er dog ikke noget, hun prioriterer noget særligt.

- Jeg går slet ikke op i jul faktisk. Jeg holder en meget utraditionel jul, men jeg vil afsløre, hvad jeg laver, fortæller hun hemmelighedsfuldt.

