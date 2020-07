Dansk tv-vært om seer-reaktioner: - Jeg er ked af det

Den danske nyhedsvært på TV MIDTVEST Louise Deruginsky er godt og grundigt træt af, at mange tv-seere ofte kommer med bemærkninger omkring hendes udseende i stedet for at koncentrere sig om hendes evner som tv-vært.

Det gjorde hun tidligere i dag opmærksom på i et opslag på Twitter, hvor hun skrev følgende:

'“Hvorfor skjuler du din mave?” - “Du er en dygtig vært, men det er synd, dine kjoler er et nummer for små.” - “Hvornår skal du på barsel?”...Kære seer. Jeg har taget 10 kilo på og er skide ked af det. Du behøver ikke minde mig om det. Okay?'

“Hvorfor skjuler du din mave?” - “Du er en dygtig vært, men det er synd, dine kjoler er et nummer for små.” - “Hvornår skal du på barsel?”...Kære seer. Jeg har taget 10 kilo på og er skide ked af det. Du behøver ikke minde mig om det. Okay? — Louise Deruginsky (@LDeruginsky) July 28, 2020

Direktør for brancheforeningen Danske Biografer. Lars Werge støttede hurtigt Louise Deruginsky med et opslag, hvor han skrev:

'Urimeligt og intimiderende. Øv'.

Hertil svarer tv-værten Louise Deruginsky:

'Enig! Mine mandlige kollegaer bliver primært bedømt på deres faglighed. Jeg bliver, at dømme ud fra min indbakke, primært målt og vejet (for tung, hø hø) på mit udseende.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Louise Deruginsky fik i dag nok af de negative kommentarer omkring hendes vægt. Foto: PR Foto TV Midtvest.

DR-journalisten Abdel Aziz Mahmoud skrev også et opslag for at støtte Louise Deruginsky. Han skrev følgende:

'Dét er jeg virkelig ked af, at du - og mange andre kvindelige værter - skal lægge indbakke til. Tak fordi du fortæller om det.'

Hertil svarede Louise Deruginsky:

'Tak Abdel Min indbakke er helt sikkert vand ved siden af mange andres. Men på en dag, hvor topmaven triumferer, så kan én besked ramme følelserne, selvom fornuften skriger: “Pyt. Videre.”

Louise Deruginsky skrev også i et andet opslag, at hun heldigvis ikke tvivler på sin egen faglighed:

'De fleste dage kan jeg også vende irritationen til kampgejst a la: Sug maven ind og vis dem, hvad du kan. Men i dag havde jeg bare lyst til at råbe: IDIOTER!!'

En Twitter-følger skrev hertil: 'Gør det!!!Seertallet ville eksplodere'.

Hertil svarede Louise Deruginsky:

' Godaften og velkommen til jeres regionale nyheder.... IDIOTER!!!” Det ville blive en nyhedsudsendelse, som aldrig ville blive glemt. Og helt sikkert også min sidste.'

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Louise Deruginsky. Hun er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.