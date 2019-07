Dansk tv-vært ramt af kronisk sygdom: - Jeg var dybt ulykkelig

Karin Cruz fik gigt for nogle år siden og havde det med egne ord rigtig skidt i et år

Den populære TV2-vært Karin Cruz fortæller i et interview med Alt for damerne, at hun lider af gigt.

Det sker i et større interview omkring hendes kærlighedsforhold til den fynske hovedstad Odense, som hun har boet i nærheden af hele livet.

- Jeg fik gigt for nogle år siden og havde det faktisk rigtig skidt i et år, inden man fandt ud af, hvad jeg fejlede. Jeg havde rigtig mange smerter, var meget hævet og dybt ulykkelig over det. Til sidst hævede mine hænder fuldstændigt op, og så kom lægerne frem til, at det var gigt, fortæller Karin Cruz i interviewet.

Ifølge Cruz gjorde lidelsen, at hun tog sit liv op til revision sammen med ægtemanden Lars Cruz Forsstrøm.

- Lars og jeg satte os ned en aften, hvor jeg sagde til ham: 'Det er lige meget, hvor mange kvadratmeter vi har. Jeg kunne være i en toværelses, bare jeg har jer'. Det er i dag en sætning, jeg bliver ved med at gentage for mig selv. Det, som betyder noget i mit liv, er nærværet og at have nogle glæder, som driver mig og gør mig glad, siger Karin Cruz.

Karin Cruz er især kendt som vært på TV2 Nyhederne. Foto: Dorte Quist

I bedring

I en besked til Ekstra Bladet skriver Karin Cruz, at hun heldigvis ikke er ligeså hårdt ramt af gigten i dag, som hun var førhen.

'Det er heldigvis blevet meget bedre', understreger hun.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt for Ekstra Bladet at få flere kommentarer til Karin Cruz' sygdom.

Ifølge Gigtforeningen er gigt den mest udbredte kroniske sygdom i Danmark, som over 700.000 mennesker herhjemme er berørt af.

Til daglig bor Karin Cruz sammen med ægtefællen i udkanten af Odense, hvor de sammen har datteren Rosa på 10 år. Derudover har de en hest, to hunde og to høns.