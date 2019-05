Dansk tv-vært raser: Det giver mig kvalme

Guvernøren i den amerikanske delstat Alabama, Kay Ivey, underskrev natten til torsdag dansk tid et lovforslag, der indebærer tæt på et totalforbud mod aborter.

Senatet i Alabama godkendte et døgn tidligere lovforslaget, der betegnes som den hårdeste abortlov i USA.

Dermed kan loven, der vil forbyde stort set alle aborter, herunder også i voldtægtssager og ved incest, træde i kraft om seks måneder.

'Jeg er rasende'

Det er faldet den danske tv-vært Rikke Gøransson for brystet. I et længere opslag på Instagram angriber hun lovforslaget, som hun betegner som et angreb på alle kvinders rettigheder.

'Jeg bliver nødt til at lade være med at læse mere om forbuddet mod abort i Alabama, må handle på det eller på anden vis fordømme det! Jeg er rasende på alle kvinders vegne og har i skrivende øjeblik kvalme over det,' skriver 'Paradise Hotel'-værten.

'Det er et direkte angreb på kvinders rettigheder!!!!!! Ingen diskussion. At retfærdiggøre det på baggrund af en ideologi (religion) kan man ikke, det er et personligt valg, hvordan ens verdensbillede er formet. Ens autonomi og krop er ingen andres, end ens egen, aldrig, på ingen måde,' fortsætter hun.

Rikke Gøransson, da Ekstra Bladet mødte hende i Mexico i 2018. Foto: Janus Nielsen

Valg i Danmark

At abort og retten til selv at bestemme over sin egen krop er noget, der ligger Rikke Gøransson nært, er der ingen tvivl om. Og hun fortæller på Instagram, at det kommer til at få betydning for, hvor hun sætter sit kryds ved valget 5. juni.

'Der er valg i Danmark, og min stemme går til dem, der fatter dette og kæmper for retfærdighed med integritet og empati,' skriver hun.

Lovforslaget, der altså for nyligt blev underskrevet af guvernøren, vil dog uden tvivl møde juridisk modstand fra blandt andet rettighedsorganisationer, der har varslet søgsmål mod delstaten. Personer, der udfører indgrebet kan straffes med mellem 10 og 99 års fængsel. Kvinder, som får en abort, risikerer ikke at blive straffet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rikke Gøransson, der netop nu er ved at filme den næste sæson af 'Paradise Hotel'.