Dansk tv-vært taler ud om alvorlig sygdom: - Jeg var tæt på at dø

I et nyt interview fortæller Ibi Makienok om livet som kronisk syg

For tre år siden blev tv-værten Ibi Makienok indlagt med dobbeltsidet nyresvigt. Siden har hun været igennem et langt og opslidende sygdomsforløb og har måttet indstille sig på et liv som kronisk syg.

Den 42-årige tv-vært er netop nu aktuel som vært på DR1-programmet 'Organer for livet', hvor hun sammen med tv-læge Charlotte Bøving rejser rundt i landet for at få danskerne i tale om organdonation.

I forbindelse med programmet fortæller hun i et stort interview med DR åbent om sin egen nyresygdom og det hårde sygdomsforløb.

I januar 2015 fortalte lægerne på Rigshospitalet for første gang Ibi Makienok, at hun led af dobbeltsidet nyresvigt.

Ibi Makienok var i chok over lægernes besked, for selvom ansigtet var oppustet, og hudfarven var gul, så troede hun, at der blot var tale om en hård omgang influenza. Men det var langt mere alvorligt end det.

Se også: Ibi: Sådan er mit liv som kronisk syg

- Jeg var tæt på at dø, jeg blev pumpet med medicin, og min nyrefunktion var på fire procent. Så nyrerne virkede ikke. Det viste sig, at jeg havde dobbeltsidet nyresvigt, og sådan der blev mit liv forandret, fortæller Ibi Makienok til DR.

Ibi Makienok blev oppustet og gul i hovedet og så meget syg. Foto: Privatfoto

Bliver aldrig rask

Efter lægerne havde konstateret, at Ibi Makienok led af dobbeltsidet nyresvigt, var hun indlagt i fire uger. Herefter insisterede hun på at komme hjem til sin søn og mand.

Det fik hun lov til. Men de hyppige hospitalsbesøg fortsatte. Hver dag klokken otte skulle hun møde på Rigshospitalet for at få taget prøver, og det tog hårdt på den populære tv-vært.

- Det var et enormt kontroltab. Jeg var jo en 'enmandsfabrik' som tv-vært og med andre projekter. Min identitet var i mit job. Det enorme kontroltab gjorde mig dybt deprimeret, fortæller hun til DR.

Selvom Ibi Makienok i dag tager godt imod medicinen for sygdommen og derfor kan nøjes med at gå til kontrol hver tredje måned, så bliver hun aldrig rask.

Hendes nyrefunktion er nemlig nedsat med over 50 procent, og hun skal leve med sine dårlige nyrer, som hun skal passe rigtig godt på, resten af livet.

- Det er næsten lige som at brænde hul i en festkjole. I mine nyrer er der områder med dødt væv, og de områder vil altid være der, fortæller hun i interviewet.

Flere konsekvenser

Til Ekstra Bladet har Ibi Makienok tidligere fortalt, at hendes sygdom har store konsekvenser for hende og hendes hverdag. En af følgerne ved hendes sygdom er, at hun hele tiden skal tænke på, hvad hun indtager.

- Jeg må ikke drikke så meget mere. Det gælder al væskeindtag - også suppe og vand og sådan noget. Når jeg for eksempel træner, skal jeg tænke meget over, hvad jeg drikker, for alt skal jo igennem nyrerne, sagde hun til Ekstra Bladet tilbage i december og fortsatte:

- Jeg må ikke spise mørk chokolade og nødder. Ikke stresse. Det er meget vigtigt. Men når jeg overholder de her ting, så har jeg det fint.

Ifølge tv-værten kan det have fatale konsekvenser, hvis hun spiser eller drikker forkert.

Se også: - Jeg holder ikke jul

- Det er lige som en affaldsskakt. Når den er er fuld, flyder det over. Hvis det sker for mig, render det ind i blodbanerne. Det er skide farligt. Så det skal jeg tænke over hele tiden.

Ibi Makienok har siden 2014 været gift med fodboldspilleren Simon Makienok. Foto: Jonas Olufson

Ibi Makienok har altid levet sundt og passet på sig selv. Derfor slog det også benene helt væk under hende, at hun blev så alvorligt syg mindre end halvandet år efter, hun blev gift med fodboldspilleren Simon Makienok.

Se også: Ibi om ægteskabet efter alvorlig sygdom: Det er vildt vi ikke er gået fra hinanden

- Jeg fik et sindssygt chok, da jeg selv fik betændelse i nyrerne. Det er ikke noget, man tænker over, når man er sund og rask. Dyrker masser af motion og spiser masser af grøntsager. Men man kan godt få en betændelse alligevel, sagde hun til Ekstra Bladet, mens hun understregede, at sygdommen i en periode gjorde hende 'bange for at dø'.

Første afsnit af 'Organer for livet' bliver sendt mandag aften klokken 20.45 på DR1 og DR TV.