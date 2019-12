Dansk tv-værts vilde jul: Går helt amok

Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Gregers Honoré, kastede sig ud i noget af et projekt, da de besluttede sig for at bygge det hus, som parret tidligere i år flyttede ind i.

Det hus har taget meget tid for tv-værten og manden, og det fortsætter det med at gøre i den nærmeste fremtid. Selv om de er flyttet ind, så er de nemlig endnu ikke helt på plads.

- Den seneste tid har budt på enormt meget hus, og så tænker du sikkert:' Det siger du jo hver gang'. Men det er ikke bare lige sådan, at man knipser med fingrene, og så er det fikset, siger Cecilie Hother til Ekstra Bladet.

Cecilie Hother og Thomas Gregers Honoré er sammen forældre til treårige Ellinor. Foto: Linda Johansen

Går jule-amok

Parret er dog kommet så langt, at julen i år skal fejres i huset. Og det kommer ikke til at gå stille for sig, slår hun fast.

- Jeg glæder mig. Det bliver den første jul, vi holder derhjemme, og jeg kommer til at gå jule-amok. Fuldstændig helt og aldeles, siger hun og uddyber:

- For os handler det meget om mad. Det er vi meget glade for. Så vi har allerede bestilt både and og flæskesteg, og vi er klar, griner hun.

Hun fortæller, at julen kommer til at foregå med en blanding af hendes og Thomas' familie, så der kommer en del gæster.

- Det bliver så skønt, slår hun fast.

Cecilie Hother og Thomas Gregers Honoré blev tidligere i år gift.