Dansk ungdomstalent bag dans til rekordhit

Det unge dansetalent Nicky Andersen har siden 2017 set sin karriere eksplodere. Senest har han koreograferet dansen til musikvideoen 'Dynamite' fra BTS, der på under et døgn blev set over 100 millioner gange

Megahittet 'Dynamite' af den sydkoreanske K-popgruppe BTS, der på under et døgn fik over 100 millioner visninger på platformen YouTube, var koreograferet af et ungt dansk talent.

Dansen trender på medieplatformen TikTok, hvor flere end 200.000 unge danser med på det populære nummer.

Og det er en vild oplevelse for den kun 23-årige Nicky Andersen fra Virum, der har koreograferet dansen.

- Jeg fik en besked fra en koreograf, der spurgte, om jeg havde lyst til at lave koreografi for en 'K-pop'-gruppe. 'Hell yeah!' tænkte jeg bare. Jeg var helt grædefærdig. Det bliver ikke større for mig.

Han lærte gruppen at kende året forinden, hvor han var med som baggrundsdanser.

- Jeg fandt først ud af, hvor store de var, da jeg kom til London, fortæller Nicky, der efterfølgende dansede til to udsolgte BTS-koncerter på Wembley Stadium.

- Jeg kan ikke nævne en større popgruppe end BTS lige nu. De er jo næsten større end Michael Jackson. Det var totalt stort. Og det fede ved 'K-pop' er, at dansen fylder så meget i forhold til andre genrer.

Nicky Andersen (yderst tv.) med blandt andre Will Smith i forbindelse med Disney-filmen 'Aladdin'. Foto: Alex J. Berliner/AB IMages

Det store gennembrud

Nicky Andersen har danset, siden han blot var fire år gammel.

- Så næsten hele mit liv. Jeg kan slet ikke huske mit liv uden dans, siger Nicky og fortæller, at det hele startede på børneværelset i Virum, hvor han forsøgte at efterligne Michael Jackson, indtil han blev gammel nok til at gå på et dansehold.

Da Nicky blev lidt ældre, begyndte han at lave YouTube-klip, som han sendte til kendte koreografer. Det skulle vise sig at være det helt rigtige at gøre.

Det gav nemlig pote i 2017, da han blev kontaktet af den verdensberømte koreograf Jamal Sims, der var vild med, hvad han så.

Han ville hyre Nicky Andersen som sin assisterende koreograf på Disneys filmatisering af 'Aladdin'.

- Det var helt klart mit store gennembrud, og det kom bare helt ud af det blå, siger han og forklarer, at han senere fandt ud af, at han også skulle være stand-in til selveste hovedrollen.

Nicky Andersen danser med Will Smith under forberedelserne til Aladdin. Privatfoto

Nicky fik jobbet, men den manglende erfaring gjorde ham meget nervøs.

- Jeg følte mig som en lille dreng, der lige var gået ud af gymnasiet - og uden rigtigt at have lavet noget hjemme i Danmark, fortæller han.

- Lige pludselig stod jeg på en Hollywood-scene foran Guy Ritchie og skulle pitche idéer, og så kommer Will Smith ind ugen efter, som jeg skal coache i dansen, jeg lavede. Så det var totalt syret, fortæller Nicky.

- Normalt er de professionelle koreografer over 40, så jeg følte næsten ikke, at jeg selv kunne forsvare at være der. Jeg havde jo intet cv.

Hurtigt til tops i USA Efter Hollywood-filmen gik det stærkt. - Det gik jo helt amok på den gode måde. Jeg fik opkald fra højre og venstre, et tv-show at koreografere, og endte med at danse for Jason Derulo, Ne-Yo, Ricky Martin og Taylor Swift. Jobbet med Taylor Swift var American Music Awards og havde en åben optagelsesprøve. Nicky fortæller at køen var over en kilometer lang med interesserede dansere fra hele verden. Her viser han også, at man ikke bare lige skal give op i Hollywood. - Jeg blev faktisk skåret fra i første runde, men siden der var så mange mennesker, tog jeg chancen igen. Så jeg tog hjem og skiftede tøj og var så med i anden runde, hvor jeg så endte med at få jobbet, siger Nicky. Et at de vildeste jobs skulle vise sig lige inden coronakrisen. - Lige inden nåede jeg at danse til Super Bowl for Shakira. Det var helt klart et højdepunkt rent oplevelsesmæssigt. Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs i hele mit liv. Man må bare ikke lave fejl. Her måtte Nicky også benytte sig af lidt snedighed. - Her skulle man være latinamerikansk, men jeg er halv thailænder, så jeg skrev bare 'latino' på cv'et. Det er sjovt at se Super Bowl igen, for man kan godt se, at jeg er en af de mere hvide dansere, griner Nicky, der var med på numrene 'Chantaje' og 'Waka Waka'. Nicky forklarer, at det helt klart også er det hårdeste arbejde, han har haft. - Danserne blev fyret til højre og venstre. En dag blev der fyret 12 piger. De var bare ikke gode nok. Måske sad smilet der ikke, eller de havde lidt for meget vægt. Det kan være hvad som helst. Hver dag gik jeg og frygtede at blive fyret - men det endte det jo ikke med. Vis mere Luk

Nicky Andersen med Taylor Swift til American Music Awards. Privatfoto

Fremtiden

- Jeg skulle egentlig være med til en musical på Netflix, som skulle optages hen over sommeren i New York, men så gik det hele jo galt. Så jeg nåede lige at have nogle gode måneder i USA, griner Nicky.

Da coronakrisen ramte, tog Nicky tilbage til Danmark. Nu venter han spændt på, hvad der venter ham i fremtiden.

- Jeg overvejer at takke ja til et teaterstykke i Danmark. Det er ikke sikkert endnu og afhænger også af, hvordan krisen forløber i USA.

- Jeg håber selvfølgelig også at kunne lave nogle flere koreografier hjemme fra stuen.