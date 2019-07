Dansk verdensstjerne i panik i gakket talkshow

Som 'Ivar the Boneless' har Alex Høgh Andersen stjålet showet i HBO-successen Vikings, men mens utålmodige fans venter på den sjette og sidste sæson af Vikings, har den danske stjerne taget sig tid til at medvirke i den nye danske serie 'The Too Late Night Show', hvor han spiller sig selv.

I serien bliver Viking-stjernen inviteret på en gang carpool karaoke, som man blandt andet kender det fra de populære talkshow 'The Late Late Show with James Corden'. Men med showets vært, Sebastian Søndergaard, bag rattet, går det helt galt, da skønsang og bilræs kombineres.

På uheldig vis får de kørt naboens hund Sofus over, og så må de to sangfugle redde kastanjerne ud af ilden.

Alex Høgh Andersen har fået ros for sin præstation, som den magtliderlige Ivar i Vikings, men det bliver nok ikke rollen som sig selv i 'The Too Late Night Show', der sikrer den næste store hovedrolle.

Den nye danske Youtube-serie 'The Too Late Night Show' har udover Alex Høgh Andersen også gæstestjerner som youtuber Rasmus Brohave, radiovært David Mandel og Paradise-stjernen Nadja Hansen. Du kan se hele scenen med Alex Høgh Andersen i 'The Too Late Night Show' i fuld længde her: