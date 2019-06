Dansk verdensstjerne i stor rutschebanetur

Selv om Mø med det noget længere borgerlige navn Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen er medvirkende i en af de til dato mest sete musikvideoer på Youtube, er hendes indtjening for nedadgående.

Det afslører et nyt regnskab fra sangerinden, der indtil videre nåede toppen i 2015, hvor hun medvirkede på Major Lazers Lean On.

På få år er hun gået fra at have et underskud på 1100 kroner i 2013 til at have et overskud på fem millioner kroner i i 2017.

Men nu er den økonomiske succes fladet ud. Seneste regnskab viser således et overskud på 2,4 millioner kroner, hvilket er mere end en halvering i forhold til 2017-regnskabet.

Alligevel er Mø godt tilfreds. Eller som hun formulerer det i regnskabet:

'Overskuddet er tilfredsstillende.'

