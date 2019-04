Danske bloggere i shitstorm over 'gratis' drinks

Ifølge Christina Barré bygger hele shitstormen på en misforståelse om, at hun og hendes veninder ikke skulle have betalt for deres drikkevarer.

Det er imidlertid ikke sandt, forklarer hun.

'Jeg må dog slå fast, at der er tale om flere misforståelser - og i værste fald en storm i et glas vand, hvor ukendte personer har mikset to forskellige samtaler/situationer og efterfølgende bygget en historie op på det sociale medie, Jodel. Herefter har gossip'en fået yderligere opmærksomhed via det omtalte opslag på LinkedIn', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og udlægger, hvad der for hende er det korrekte forløb:

'Fakta er imidlertid følgende: I festligt lag er vi en gruppe gode veninder, der udfordrer hinanden til at invitere en sød bartender ud at danse. Den, der tør, får gratis drikkevarer resten af aftenen fra de øvrige veninder. Der er altså IKKE tale om, at vi forventer eller beder om gratis drikkevarer fra nogen, men kun om at vi har gang i et sjovt, internt væddemål'.

'Den anden situation opstår, da en gruppe unge, interesserede mænd forsøger at sælge os en sejltur til 2.000 kr. Trods ihærdige forsøg og en del uskyldigt flirteri, takker vi nej til de unge herrer – med en frisk kommentar om, at de burde have inviteret os med som gentlemen, ikke som købmænd, hvis de ville have vores selskab. Der var INGEN forsøg på at tiltuske os en gratis sejltur, tværtimod'.

'Der er altså tale om to helt forskellige samtaler og situationer, hvor sætninger er taget ud af deres kontekst og bliver brugt til at lave en usand historie. Vi har i øvrigt selv betalt for alt det, vi drak den aften, hvilket jeg kan dokumentere, se vedhæftede bilag fra Toldbod Bodea og Ofelia Beach fra den aften.'

- Hvorfor har du ikke til at starte med vist dokumentation for, at I rent faktisk har betalt jeres drikkevarer?

'Jeg har sendt dokumentation til mange af dem, der har skrevet direkte til mig på Instagram. Men meget af det her er jo foregået på Jodel, og det er et anonymt medie, og af samme grund opholder jeg mig ikke der. Så der har jeg ikke kunnet svare tilbage. Men jeg er ikke bleg for at svare tilbage, når folk skriver til mig, og det har jeg også gjort'.

- Hvilke reaktioner har du fået på dine storys i torsdags?

'Jeg er blevet gjort bekendt med, at der har ligget en række negative kommentarer under mit billede på Instagram den pågældende dag. Disse lå dog camouflerede i skyggen af de 800 falske kommentarer som en ukendt person valgte at købe mig, og jeg har derfor ikke læst dem eller reageret på det. Samtlige kommentarer er nu slettet. Jeg har dog modtaget et hav af sympatiske og opbakkende beskeder i min Instagram direct.

- Kan du forstå, at dine udtalelser om gratis drinks er faldet nogen for brystet?

'Hvis det havde været sandt, ja. Men der har aldrig været tale om gratis drinks, da vi har købt og betalt alting selv'.