Danske Camilla datede Bruce Willis

For to år siden skiftede Camilla Hansen karrieren som model ud med en tilværelse som restauratør, og mindre end et år efter åbningen stod hun og ægtemanden med en michelinstjerne til restaurant Alouette.

Inden da levede hun et liv som model. Og det indebar blandt andet en periode, hvor hun datede megastjernen Bruce Willis.

Det fortæller hun i et interview med Ekstra Bladet. Du kan læse hele historien om Camilla Hansens rejse fra model til Michelin-ejer i interviewet her:

Fra undertøjsmodel til michelinstjerne

Middag i Trump Tower med Bruce Willis

New York var stedet, hvor der var et marked for plus size-modeller, og således flyttede Camilla Hansen derover permanent efter at have færdiggjort HTX.

Opgaverne var gode, og hun festede med de kendte og var på date med flere notabiliteter.

Der var dybest set ingen grænser for, hvad man kunne få.

Man kunne altid få en privatchauffør eller et jetfly stillet til rådighed, og der var altid fester med kaviar og champagne, hvis man havde lyst til det, og man kunne mænge sig med kendisser i den helt tunge afdeling.

- Jeg datede i en periode Bruce Willis, og vi spiste blandt andet middag lavet af hans privatkok i hans lejlighed i Trump Tower, fortæller Camilla Hansen.

Det skulle dog vise sig at blive en anden kok frem for Bruce Willis, der vandt hendes hjerte - tilmed da hun var på date med en anden. Resten er historie, og for cirka seks år siden flyttede hun og Nick Curtin til Danmark for at slå rødder.

Fra undertøjsmodel til michelinstjerne