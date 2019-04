Danske kendte afslører: Det skal der stå på vores gravsten

Forfatter Marlene Torm Gertsen har stillet en række kendte danskere et helt enkelt spørgsmål; nemlig 'Hvad skal der stå på jeres gravsten?'

Svarene er samlet i en bog, der udkommer i slutningen af denne måned. Her kan man læse en række morsomme, eftertænksomme og ærlige gravmæletekster, der siger en del om de adspurgtes tilgang til livet og forhold til døden.

Blandt de adspurgte er den 79-årige erhvervsmand Asger Aamund, der fortæller, at han har besluttet sig for den humoristiske tekst:

'Jeg arbejder på et comeback'.

- Jeg ved godt, det bliver noget af en udfordring, men jeg er født som en glad og uforbederlig optimist, der tror, at alting vender sig til det bedre. Jeg er sikker på, at hvor der er en vilje, der er en vej', siger Aamund i bogen.

Asger Aamund er ikke i tvivl om, hvad der skal står på hans gravsten, når han engang skal herfra. Foto: Niels Hougaard

Forfatteren, Marlene Torm Gertsen, fik idéen, da hun i en samtale med Naser Khader hørte ham sige: 'På min gravsten skal der stå: 'Forsættelse følger'.

Livet er et eventyr

Det fik hende til at spekulere over de tanker, som vi alle går med om livet og døden, og hvilke ord forskellige danskere ønsker at efterlade som deres sidste.

- Jeg elsker at opdage nye sider af mennesker. Det sidste citat er ofte en flot sætning, som er et billede af alt det, man har lært i et liv. Der er så mange lag og aspekter i de citater, og det kræver mod at give videre. Disse modige mennesker har jeg lyst til at folde ud, så vi lige får et glimt mere af dem, siger Marlene Torm Gertsen.

Bettina Aller, direktør i Aller Holding og eventyrer, har et klart budskab med sin gravmæletekst, der lyder:

'Tænk, hun blev virkelig 120 år, døde med et smil på læben, en flaske bobler i hånden og chokolade i mundvigene. Og tak for turen'.

- Det skal der stå, fordi livet er et eventyr, man skal bare træde ud i det, tage alt det dejlige til sig og lade være at tænke på, at man ikke må dit eller dat, man skal være så sund, og man skal være så ’alting’. Bare nyd det, enjoy the ride', siger Bettina Aller om sit valg.

Helt speciel sten

Programchef på Radio24syv, Mikael Bertelsen, har ikke tænkt sig, at der skal stå noget på hans gravsten.

Til gengæld har han allerede fundet selve stenen, som nu står i hans have og har en helt speciel historie, da den er fra en tur på verdens ældste pilgrimsrute på den japanske ø Shikoku.

- Fælles for alle er, at deres ønsker til teksten på deres gravmæle fortæller om deres tilgang til livet og ikke mindst døden. Men bogen handler i høj grad om livet. Gravstensteksterne bærer i hvert fald ikke præg af frygt for døden, men nærmere glæde over det liv, bidragsyderne har, siger Marlene Torm Gertsen.

Ud over Naser Khader, Asger Aamund, Bettina Aller og Mikael Bertelsen vil man i bogen også kunne læse gravstenstekster fra blandt andre Pia Kjærsgaard, Hella Joof og Finn Nørbygaard. Rane Willerslev, Claus Meyer.