Danske realitystjerner deler stor nyhed

Det er gået op og ned mellem Sarah Tiedt og Türker Alici, som begge er kendt fra 'Paradise Hotel', siden de blev kærester i maj 2019.

Siden er de flere gange gået fra hinanden og har fundet sammen igen. Seneste brud var i januar i år, hvor parret gik fra hinanden.

- Jeg har været meget ked af det de sidste mange dage. Det er bedre nu, men jeg er stadig ked af det, sagde Sarah Tiedt, da Ekstra Bladet mødte hende til Reality Awards, hvor hun også fortalte, at hun var flyttet fra Aarhus og tilbage til Glostrup.

Nu ser det dog ud til, at kærligheden for alvor blomstrer mellem dem igen, og Sarah Tiedt har igen rykket teltpælene op og er flyttet til Jylland.

Her er hun flyttet ind til Türker Alici, og de to realitykendisser deler adresse igen. Det fortæller de på en ny video, som han har delt på YouTube.

- Hun er officielt flyttet ind nu, fortæller han i videoen, mens han viser rundt i lejligheden, som de begge jubler over, at de sparer penge på i forhold til den lejlighed, de boede i, da de i januar gik fra hinanden.

- Denne lejlighed koster det halve af den, som vi boede i før. Det er for sindssygt, siger Türker Alici også i videoen.

Forelskelsen var ikke til at tage fejl af, da Sarah Tiedt og Türker Alici mødte op til snigpremieren på 'Paradise Hotel' sidste år. Foto: Linda Johansen

I løbet af videoen kalder de to hinanden søde ord og virker generelt til at være vilde med hinanden, men de siger ikke direkte, at de er kærester igen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har realitydeltagerne dog været sammen igen i et stykke tid, og vi har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra dem i den seneste periode.

Sarah Tiedt og Türker Alici har dog ikke ønsket at bekræfte, at de igen er kærester, og samme melding gentager førstnævnte, da Ekstra Bladet onsdag igen kontakter hende, efter videoen er blevet offentliggjort.

I videoen fortæller parret, at de nu for alvor skal til at indrette deres nye hjem sammen, og derfor får de altså nok at se til i den nærmeste fremtid.