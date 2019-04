Danske realitystjerner går fra hinanden - igen

'Paradise Hotel'-parret Simone Hvenegaard Nielsen og Philip May er gået fra hinanden.

Tirsdag fortæller han, at parret ikke længere er sammen.

- Jeg kan bekræfte, at Simone og jeg er gået fra hinanden. Mere har jeg ikke at sige lige nu, siger Philip May til Ekstra Bladet.

Han ønsker derfor heller ikke at sætte ord på årsagen til bruddet, eller hvordan han har det med, at de to nu ikke længere danner par.

- Jeg vil helst ikke kommentere mere om det lige nu, siger realitystjernen.

Philip May og Simone Hvenegaard var den helt store kærlighedshistorie 2017-udgaven af ’Paradise Hotel’. Her fandt turtelduerne sammen for rullende kameraer og scorede ud over hinanden titlen ’Paradise-kærester’.

Da den varme og våde Paradise-tid i Mexico blev byttet ud med hverdagen i Danmark, forblev de kærester.

Parret blev 'rigtige' kærester. De var klar til at flytte sammen, stifte familie og starte en tilværelse sammen. Men pludselig gik det skævt mellem Simone og Philip.

Til Reality Awards 2018 havde de to realitystjerner fået et godt øje til hinanden igen og kunne ikke holde fingrene fra hinanden.

- Vores hjerter er blevet et igen. Vi er sgu blevet kærester!, meddelte Philip May den gang.

Nu er deres hjerter blevet delt - endnu en gang.

