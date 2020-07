Danske realitystjerner i shitstorm: Anklaget for plagiat

'Det er rigtigt, at vi i dag har fået et par kommentarer og beskeder omkring nogle af vores navneplakater, hvor nogle af kommentarerne går på, at det er plagiat.

Det er rigtigt, at vi har fundet forskellige retro plakater, som vi har ladet os inspirere af, og hvor jeg har tegnet efter forskellige elementer fra disse plakater, men hvor jeg så har sat dem ind i en anden kontekst, prøvet at fornye dem og lave dem om til navneplakater.

Vi har dog aldrig prøvet at snyde nogle, og tog egentlig blot gamle kendte figurer, for at ramme den rette retro-stil. Det er jo ikke fordi jeg ikke kan tegne selv - alle vores portrætter bliver speciallavet og tegnet i hånden fra bunden af, så det var egentlig blot for at få nogle genkendelige elementer med.

Men vi tænkte ikke, at vi overtrådte nogle regler, da jeg netop ændrede i dem, og det har aldrig været vores hensigt at snyde nogle. Derfor har vi også taget alle de navneplakater der er tale om væk fra vores salgssider, så vi kan få vores advokat til at se på, om de holder sig inde for lovens rammer, da vi selvfølgelig ikke er interesseret i at snyde nogle som helst eller træde andre firmaer over tæerne'