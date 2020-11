Danske realitystjerner står frem som kærester

Kærligheden blomstrer for 23-årige Sidsel Borg fra 'Ex on the Beach' og 32-årige Simon Iversen, som seerne kender fra programmer som 'Hård udenpå' og 'For lækker til love'.

Det skriver Realityportalen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter de to, at de har fundet sammen.

- Vi mødte egentlig hinanden til en fest for nogle år siden, så vi har vidst, hvem hinanden var, men ikke mere end det, siger Sidsel og fortæller, at det hele først udviklede sig mellem dem, da hun kom hjem fra optagelserne til den nuværende sæson af 'Ex on the Beach' i efteråret.

- Det var meget stille og roligt, men pludselig gik det hele meget hurtigt, og vi fandt bare ud af, at vi havde lyst til at se hinanden hver dag. Og så har jeg faktisk været her lige siden, griner Sidsel.

Sidsel Borg kan netop nu opleves på skærmen i 'Ex on the Beach'. Her går hun amok på deltageren Jonas.

Selvom de efterhånden har set lidt til hinanden i lidt tid, så er det helt nyt, at der nu er kommet titel på forholdet, og først i søndags kaldte de sig for kærester. Og det glæder realitystjernen sig over.

- Jeg synes jo, det er skønt. Jeg har aldrig haft en rigtig kæreste, så det er virkelig dejligt. Jeg er bare rigtig glad, siger Sidsel.

- Vi har det så godt i hinandens selskab, og det hele føles bare naturligt. Det var heller ikke, fordi det var så stor en ting (at blive kærester, red.), for vi var mere sådan: 'vi er jo egentlig kærester, så skal vi ikke også bare kalde os det?'

Simon Iversen har tidligere medvirket i programmer som 'Hård udenpå' og 'For lækker til love'. Foto: Klaus Bo

Et perfekt match

Hun fortæller, at hun i den grad har fundet et helt perfekt match.

- Vi er totalt meget det samme menneske, har vi fundet ud af. Vi er begge to A-mennesker og står tidligt op og er meget aktive. Vi elsker at være udendørs, så vi har lavet bål, siddet ud og drukket bajere.

- Vi elsker den samme musik, så vi hører rockmusik, men vi kan også begge lide tramp og house. Vi kan bare lide rigtige mange af de samme ting, og vi har mange af de samme værdier og holdninger. Vi kan også godt lide at cykle ture i skoven. Jeg er overrasket over, hvor meget vi har tilfælles. Jeg har aldrig før mødt en person, jeg har så meget tilfælles med.

Det samme mener Simon.

- Sidsel er ude-menneske, som jeg er – elsker at lave bål, drikke bajere og høre rockmusik. Hun er A-menneske, så vi står mega tidligt op sammen hver morgen, og jeg elsker det. Hun passer sin hverdag og er meget pligtopfyldende! Og sidst må jeg bare indrømme, at hun opfylder alle mine sexfantasier, vi har meget vild sex, og det er fantastisk, siger han til Realityportalen.

Bor sammen

Forholdet er meget nyt, men det hele går så godt mellem dem, at de mere eller mindre er flyttet sammen.

- Jeg har stadig min egen lejlighed, men jeg har ikke været der i to uger. Vi bor allerede sammen nu. Jeg er hos ham hele tiden, siger hun.

Aldersforskellen på ni år er ikke noget, der skaber problemer for parret - faktisk tværtimod.

- Jeg skal ikke have en, der er yngre. Det kan jeg slet ikke have. Jeg ved det ikke ... jeg passer bare bedre med folk, der er ældre end mig, så det passer mig perfekt, at han har den alder, han har, og jeg tror han er helt enig, siger Sidsel.