Danske rockstjerner: Så surrealistisk

Carpark North spillede for tomme pladser på plænen i Telia Parken. Det var en så mindeværdig oplevelse for bandet, at musikvideoen til bandets nyeste sang, 'Moments', blev optaget i samme hug

Det danske rockband Carpark North gav den fredag aften gas til en online koncert for Ekstra Bladets læsere. Og det er der blevet en ny musikvideo ud af.

De indtog en helt tom Telia Parken, som normalt huser fodboldkampe og propfyldte koncerter. For bandet selv var det totalt surrealistisk og samtidig fantastisk at spille på sådan en stor scene - men uden publikum

Sådan så det ud da Carpark North spillede for Ekstra Bladets læsere online for fuldt drøn. Foto: Per Lange

- Der var et øjeblik midt i koncerten, hvor jeg glemte, at det ikke var en rigtig koncert. Jeg glemte helt, at der ikke var publikum, fortæller Lau Højen, forsanger og guitarist i rockgruppen, til Ekstra Bladet.

På trods af at Parken var fuldstændig mennesketomt, boblede bandet af spænding.

- Jeg blev helt glad og lykkelig over at spille. Ligesom når vi spiller for et publikum, fortæller han.

Udover et velgørenhedsarrangement i januar spillede rockbandet sidste gang til Grøn Koncert i 2019. Foto: Per Lange

Et kapitel for sig selv

Faktisk var bandet så vilde med oplevelsen og muligheden for at spille igen, at de fik tilpasset nogle ting og fik en musikvideo ud af oplevelsen.

- Det passede så perfekt med, at vi havde en sang mere eller mindre færdig, da Ekstra Bladet tog fat i os. Så det var helt oplagt at gøre det til musikvideoen til vores nye sang, som hedder 'Moments', fortæller Lau højen.

Det er heller ikke alle musikere, som får lov til at spille på plænen, hvor fodboldholdet FC København har hjemmebane. Men verdenskendte artister som Robbie Williams, Justin Bieber og George Michael har allesammen spillet der.

Der var gang i den under hele koncerten. Foto: Per Lange

- Vi tog fra den øverste hylde, hvilket vi altid starter med. Denne gang kunne det så lade sig gøre. Det er jo helt vildt at stå der på plænen. Da det skulle aftales, var det sådan et møde, hvor man siger: Kunne det ikke være sjovt, hvis vi kunne spille i Parken? Og så blev det til noget!, forklarer den entusiastiske forsanger om, hvordan det kom i stand, at de kunne indtage det tomme stadium.

Glæder sig helt vildt

I løbet af koncerten havde Ekstra Bladets læsere mulighed for at skrive eller stille spørgsmål til bandet. Og det var der mange læsere, som benyttede sig af.

- Vi glæder os til, at musikvideoen kommer ud. Vi så jo mængden af beskeder, vi fik under koncerten. Så det bliver fedt at give muligheden for at genopleve en snært af den stemning fra den aften, fortæller Lau Højen.

- Det var helt vildt fedt at spille igen. Jeg havde ikke regnet med at det ville fylde så meget, at mødes med drengene og spille guitar og synge. Det fylder virkelig meget, det kunne jeg bare mærke, afslutter han.

Musikvideoen kan enten ses i artiklen, men den findes også på YouTube.