Danske tv-stjerner afslører: - Vi er kærester

Kærligheden blomstrer for Teitur Skoubo, der vandt den seneste omgang af 'Paradise Hotel'.

Til Reality Awards afslører paradisoen over for Ekstra Bladet, at han har fået sig en kæreste. Og det er ikke en, der er helt fremmed for realityseerne.

Han har nemlig scoret Christel Trubka, som medvirkede i 2015-udgaven af 'Paradise Hotel'.

- Vi er kærester. Det blev vi ved nytår. Der fik vi titel på, siger Teitur med et grin på den røde løber.

Teitur er især glad for Christels nye bryster, som hun stolt viste frem på den røde løber. Foto: Anthon Unger.

Her fortæller han også, hvad han faldt for ved kæresten.

- Hun er dejlig, og så har hun lige fået kæmpe silikonepatter, siger han med et grin.

På den røde løber var Christel Trubka dog ikke meget for at sige noget om sin nye kærlighed.

Brysterne derimod ville hun gerne tale om.

- De er helt nye, og det er første gang, jeg viser dem frem. Jeg er rigtig glad for dem, sagde hun med et grin.

Christel Trubka har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun blev single i begyndelsen af 2019. Hjertesorgerne resulterede blandt andet i, at hun mistede appetitten i en periode, og hun endte med at tabe 11 kilo.

Nu har hun så igen fundet kærligheden.

I videoen over artiklen kan du høre, hvordan forholdet mellem Teitur og Christel udviklede sig fra bollevenner til kærester.

