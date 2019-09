Dansker indrømmer bizart Johnny Cash-tyveri

Den nordjyske trubadur Ib Grønbech, der er tilbage med et nyt album efter sygdom og medfølgende 12 års pladepause, fortæller til Ekstra Bladet, at han er i besiddelse af en ganske særlig souvenir fra et af sine store idoler.

Det drejer sig om intet mindre end den afdøde countrymusiker Johnny Cash' personlige haveslange, som Grønbech stjal med fuldt overlæg under en tur til Nashville.

- Jeg var i Nashville for cirka 25 år siden. Jeg var blevet inviteret derover af et pladeselskab, fordi Teddy Edelmann skulle indspille en countryplade. Jeg har lidt forstand på teknik og den slags, og så kom jeg med, så jeg kunne hjælpe til med lidt overblik og input, siger Grønbech om arbejdsopholdet og fortsætter:

- Det gik rigtig fint med indspilningerne, og så var vi selvfølgelig rundt og kigge på de forskellige musik-seværdigheder - altså alle de her 'Hall of Fame', og hvad fanden det ellers hedder. Det er faktisk ret fantastisk at se.

- Men så var der en dag, hvor vi synes, vi var kommet langt, og så blev vi enige om, at vi ville rundt og kigge, der hvor alle stjernerne boede. Og vi var henne og kigge ved Dolly Partons hus, og ved Roy Orbinsons hus.

Her er haveslangen, som Grønbech stjal fra Cash. Privatfoto

Lånte kniv

Da de kommer til Johhny Cash' hus kunne Grønbech ikke holde sine lange fingre i ro.

- Så kommer vi til det hus, hvor Johhny Cash boede, og jeg tror faktisk, han var i Danmark lige på det tidspunkt. Jeg tænkte: 'Jeg skal altså også have noget med hjem herfra', men der gik nogle gartnere rundt ude i haven, så jeg syntes ikke rigtig, jeg kunne komme til at stjæle noget, siger Grønbech

- Men på et tidspunkt var de væk - måske holdt de pause. Så var det, jeg så et stykke haveslange, der stak ud under et stakit, og så gik jeg hen og spurgte taxa-chaufføren, om han havde en kniv, jeg kunne låne. Han sagde, at det kørte han da altid rundt med, og så lånte jeg den og skar et stykke af haveslangen af som sådan en slags souvenir, indrømmer Grønbech.

Ib Grønbech er ikke bange for at indrømme sit bizarre tyveri fra det amerikanske musikikon. Pr-foto

Dollys indkørsel

Haveslangen har han passet godt på, men de andre 'tyvekoster' fra Nasville-togtet er for længst forsvundet.

- Jeg stjal også noget fra de andre steder - nogle sten og blade og sådan noget fra de forskellige indkørsler - men det har jeg efterhånden smidt væk. Jeg gider ikke gå og gemme på sådan nogle sten fra Dolly Partons indkørsel og den slags, men haveslangen, den har jeg stadig.