Dansker lander rolle i James Bond-film

Når den nye James Bond-film, der bliver den 25. i rækken, får premiere til næste år, så bliver det igen med en dansk skuespiller på rollelisten.

David Dencik skal spille med i filmen og agere skurk.

Det oplyser folkene bag filmen ved en præsentation af den nye Bond-film i Jamaica.

Daniel Craig vil for femte gang indtage rollen som Agent 007.

Optagelserne begynder på fredag, og Dencik støder til om en uge.

David Dencik har været med i en lang række film og serier både i Danmark, Sverige og internationalt.

'Dame, Konge, Es, Spion', 'Top of the Lake', 'Bedrag', 'Fasandræberne' og 'Lykke' er blot nogle af de film og serier, han har optrådt i.

David Dencik har allerede spillet over for Daniel Craig en gang før. Det skete i 'The Girl with the Dragon Tattoo' i 2011.

Flere danske skurke

Den næste James Bond-film skal for første gang instrueres af en amerikaner - den 41-årige Cary Fukunaga, der tidligere blandt andet har instrueret første sæson af tv-serien 'True Detective'.

David Dencik er ikke den første dansker til at indtage en skurkerolle i Bond-universet. Tre danske skuespillere før ham har gjort det: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen og Jesper Christensen.

Den nye 'Bond'-film har dansk premiere 8. april 2020.

