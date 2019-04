Dansker sagsøger verdenskendt rapper

Den danske rapper sagsøger Tekashi69 for ikke at måtte udgive den sang, de har indspillet sammen

Der ligger umiddelbart et nyt hit klar til de mange fans af rapperne Sleiman og Tekashi69.

De to har angiveligt skrevet en sang sammen, men ifølge den danske del af duoen vil den amerikanske rappers folk ikke udgive den.

Nu vil han derfor have en dommer til at gå ind og afgøre det, så sangen kan komme ud. Det skriver TMZ, der er i besiddelse af dokumenter fra søgsmålet.

Ifølge dokumenterne har Sleiman lavet en aftale i december 2018, om at han skulle synge på sangen, der har fået det fængende navn 'Red Bandnna/Black Hoodie'. Tekashi skulle angiveligt have solgt rettighederne til sangen til Sleiman for 88.000 euro svarende til omkring 657.000 danske kroner.

Men efter at den danske rapper havde købt rettighederne og var begyndt at gøre sangen færdig, satte den amerikanske rappers management bremserne i og fortalte, at det var Tekashi, der havde de eksklusive rettigheder til sangen.

Der er endnu ikke taget en beslutning i sagen. Foto: AP

Ville sagsøge tilbage

Sleiman blev ifølge dokumenterne truet med at blive sagsøgt, hvis han alligevel udgav sangen.

Danskeren vil nu gerne bede dommeren om at sige, at han er den retmæssige ejer af sangen, så han kan få sin sang udgivet. Han beder også om sine penge tilbage, fordi Tekashi har tilbageholdt sangen så længe.

Tekashi er lige nu fængslet for flere forbrydelser heriblandt besiddelse af narko og våben.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sleiman, men han har ikke yderligere kommentarer til sagen lige nu.

Sleiman er kendt fra sange som 'Bomaye' og 'For evigt ung'. I 2012 udkom bogen 'Men vi blev onde: Sleiman - et tidligere medlem af indvandrerbanden Bloodz', der fortæller om rapperens liv i banden Bloodz, der i 2007 resulterede i, at han blev skudt i en bandekonflikt.

