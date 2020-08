Dansktopkunstneren Ulla Pia er død efter i flere måneder at have været ramt af en alvorlig kræftsygdom.

Det skriver Se og Hør med henvisning til CPR-registret. Ifølge registret døde Ulla Pia i lørdags. Hun blev 75 år.

Se og Hør skriver, at Ulla Pia levede sin sidste tid på et plejehjem i Gammel Holte, der ligger nord for København.

Ifølge mediet fik Ulla Pia i marts besked af lægerne om, at hun led af kræft i ryggen. Dengang vurderede lægerne, at hun kun havde nogle måneder tilbage at leve i.

Ulla Pia er kendt for at have leveret den ene ørehænger efter den anden i 60'erne og 70'erne.

Hun står bag store hits som 'Flower Power Tøj' fra 1969 og 'Karina' fra 1971.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ulla Pias eksmand, som hun har datteren Karina med, at Ulla Pia er gået bort.

Ulla Pias datter har altid været genstand for inspiration, og det var da også hende hittet 'Karina' er navngivet efter.

Karina har tidligere udtalt til Se og Hør, hvordan moderens højeste ønske i den sidste tid var, at hun skulle nå at se barnebarnet Melina blive student.

Det nåede hun også.

I den sidste tid boede Ulla Pia tæt på datteren og børnebørnene Melina og Silas.

Ulla Pias karriere startede allerede i 1961, hvor hun havde roller i filmene 'Far til fire for fuld musik' og 'Ullabella'.

Det var det samme år, at den unge Ulla Pia begyndte at optræde som jazzsangerinde.

Ulla Pia stoppede sin karriere som sanger i 1979.