Dar Salim snød banken

Dar Salim købte sin første bil, da han var i 20'erne og har både ejet en bil, han egentlig ikke havde råd til, og haft en bil han kunne mærke, han var blevet alt for voksen til.

Her fortæller han om fire biler, der har betydet noget særligt for ham:

1. Den allerførste, Volkswagen Golf 2 1,8 i hvid.

- Det var min første bil, og ligegyldigt hvilken bil det havde været, så er den noget særligt. Den gav en grad af frihed, for jeg kunne sætte mig ind i den når som helst og køre, hvorhen jeg ville, uden at skulle stå og vente på bussen.

- Jeg var omkring 22-23 år. Jeg fik SU og SU-lån og havde sparet 15.000 kroner sammen for at købe den. Jeg mødtes med en fyr på en parkeringsplads i Jylland, købte den og kørte hjem.

- Der var ikke nogen særlig grund til, at det lige blev den model. Det var den bil, jeg havde råd til, og jeg havde ikke rigtig forstand på biler, men jeg vidste, at der var mange, der havde en Golf.

- Senere arvede min lillebror (filminstruktør Ulaa Salim, red.) den, og jeg ved ikke, hvor længe den holdt. Men det var fedt at kunne give den til ham.

Snød banken

2. Den der ikke var råd til, Mercedes SLK230 i sort.

- Jeg var uddannet pilot og boede i Tyskland. Men jeg var stadig ludfattig og fik en løn, der svarer til det, man får, når man arbejder som ufaglært i et supermarked.

- Men jeg havde pilotuniformen og gik ned i banken, talte min sag og fik lov at låne 10.000 euro, og så købte jeg en bil, der var fuldstændig uopnåelig for mig at komme i nærheden af herhjemme. Den var langt over mit budget, men fordi det var Tyskland, var der jo ikke afgifter.

- Jeg havde kun set sådan en bil på lang afstand, så det føltes helt vanvittigt at sætte sig ind i den. Det var virkelig den fedeste følelse at køre rundt i den. Som at få et stykke legetøj, man aldrig havde turdet at drømme om.

- De første mange ture var jeg vildt nervøs for, at den skulle gå i stykker, for jeg havde ikke råd til at få den repareret. Hvis motoren pludselig begyndte at ryge, ville jeg aldrig kunnet have betalt den gæld af.

Ikonisk bil

3. Den helt vildt upraktiske, Porsche 911 i mørkegrå.

- Sidste sommer leasede jeg en Porsche, og det var også sådan en ikonisk bil, jeg altid havde set på afstand. At få lov at køre rundt i sådan en var virkelig fedt, men der kunne jeg også godt mærke, at jeg var blevet voksen, for det var ikke noget, jeg gad særlig længe.

- Den lå virkelig fedt på vejen. Det var ligesom at køre gokart, fordi den lå så langt nede. Men den var super upraktisk, for der er kun plads til to, og man kan slet ikke sidde bagved.

- Min søn syntes, det var den fedeste bil, og han var enormt ked af, at jeg skulle af med den, men den gik i stykker og røg på værksted et par gange, og det gad jeg ikke. Jeg var glad for at køre rundt i den den sommer, men så afleverede jeg nøglerne tilbage, og så var det dét.

Den rigtige kombi

4. Den helt rigtige, Mercedes E 450 coupé i sort.

- Jeg synes, jeg har fundet den rigtige kombi nu. Det er en stilren sportsvogn at se på. Man kan mærke, når man trykker på gassen, den har et fedt anlæg, men samtidig har den en kæmpe komfort, og der er plads til alle. Det er også en bil, jeg har leaset, for jeg synes ikke, det giver mening at købe biler længere.

- Jeg har aldrig drømt om at eje en Lamborghini eller en Ferrari, jeg ville synes, at det var pinligt at køre rundt i den i København. Den larmer for meget og stikker for meget ud. Det er for flashy til mig.

