Dario i storform: Sådan holder jeg mig ung

Alder er bare et tal.

80-årige Dario Campeotto var en af de ældste i Cirkusbygningen i København, da han gæstede gallapremieren på Wallmans show i sidste uge.

Ikke desto var han den mest sprudlende.

Sangeren kom smådansende ned ad den røde løber med et fast greb om livet på sin Gertrud, hustruen gennem tre årtier.

Anledningen var halsbrækkende underholdning og tre-retters-menu i den ikoniske bygning, hvor den svenske arrangør i sidste uge præsenterede et nyt show.

De ædlere dele

Kvindebedåreren forklarer den fremmødte presse, at han holder sig ung ved at anlægge et på én gang konstruktivt og positivt syn på tilværelsen.

- Det er entusiasmen og nysgerrighed til at leve.

- Og det vigtigste - man må aldrig blive sur på nogen, man skal bare lægge det fra sig og køre derud af, siger han.

- Så det drejer sig om noget heroppe, spørger Ekstra Bladets udsendte og peger mod hovedet.

- Det ved jeg ikke.

- Ellers også dernede, men det var dengang, svarer Dario Campeotto kækt og peger i retningen af de ædlere dele.

Gertrud og Dario Campeotto blev gift i 1977 og har sammen børnene Claudia og Filippo. Foto: Mogens Flindt

Dario var i storform og beretter stolt om sin kalender, der er spækket med programpunkter.

- Jeg har haft 25 shows i foråret og har 30 i efteråret.

- Jeg starter i morgen, og så ved jeg ikke, hvornår jeg kommer hjem.

- Jeg kommer hjem til jul, siger han.