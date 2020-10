Dater realitykendis

Der sker ting og sager hos realitystjernen Line Maria Busk.

Onsdag kunne den unge kvinde bekræfte over for Ekstra Bladet, at hun skal medvirke i all star versionen af 'Ex on the beach' - og i dag fortæller Line Maria, at hun faktisk også dater en af kollegaerne fra programmet.

Det gør hun til Se og Hør.

- Vi har vel set hinanden i en måneds tid, afslører hun til ugebladet.

Selvom parret bor i hver sin ende af landet, har det dog ikke været svært at få tid til at se hinanden, og de fortæller, at de har mødt hinanden gennem arrangementer i realityverdenen.

Nickales var med i sæson fire af programmet. Foto: Janus Nielsen

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret.

Line blev den anden offentliggjorte deltager i den nye sæson af 'Ex on the beach' også Jeppe Bøg og Fredrik Skovbjerg er bekræftet som deltagere i det lystne tv-program.

