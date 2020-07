Datter overrasker: Følger i fars fodspor

Mascha Vangs syv-årige datter, Hollie Nolia, følger i sin fars fodspor. Hun er nemlig begyndt at køre en del gokart.

Datteren har hun sammen med den tidligere racerkørere Nicolas Kiesa, og derfor kommer det ikke som en stor overraskelse for Mascha Vang, at datteren har benzin i blodet.

- Hun har en pro gokart og gokart licens. Det er jo hendes fars store passion, hun vågnede ikke op en dag og ville køre gokart. Det var nok ikke sket hjemme ved mig, griner Mascha Vang.

Se også: Kendt influencer politianmeldt

Ifølge Mascha Vang er det også særligt spændende for Hollie Nolia, fordit hendes far har været professionel racerkører.

Artiklen fortsætter under billedet...

Far og datter er klar til at give den gas. Privatfoto

For nylig var Mascha Vang inviteret hjem til ekskæresten for at se den stolte datter ræse i den røde gokart. Her kørte hun selvsikker banen rundt, sammen med Nicolas Kiesas kærestes søn, Benjamin, der kun er en måned yngre end Hollie Nolia.

- Hun synes det er sjovt at komme ud og køre. Hun har benzin i blodet og er frygtløs. De hygger sig sådan omkring det, så det er en dejlig familie-ting for dem alle sammen, siger Mascha Vang.

Håber ikke, hun bliver professionel

TIl Ekstra Bladet siger Mascha Vang, at hun ikke håber, datteren kommer til at gå i sin fars fodspor.

- Jeg har det fint med, at hun kører gokart, men jeg har forbudt hende og hendes far at køre motorcross. Det startede hun med, men jeg har set alt for mange komme til skade, siger Mascha Vang og tilføjer:

Se også: To uheld på få dage: - Jeg fik et kæmpe chok

- Jeg håber ikke, at hun bliver professionel, det tror jeg heller ikke, at hendes far gør. Det er en evig jagt på sponsorer. Det skal bare være en hyggelig hobby sammen med farmand. Det er også meget sundt, ved mig er det jo 'pige'-ting vi laver. Så det er super dejligt, at hun har den kontrast og kan lave noget vildt, når hun har en legesyg far.

Selvom Mascha Vang håber, det kun er på hobby-plan, så er hun sikker på, at Hollie Nolia kommer til at køre gokart et stykke tid endnu.

- Hun kommer garanteret til at køre løb. Det kan de da ikke lade være med.Det er jeg ret sikker på, men jeg håber ikke, hun bliver professionel.