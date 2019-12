Flemming Pless skal på fredag begrave Henriette Zobel. Han fortæller, at hendes to efterladte sønner er præcis så ulykkelige som alle andre, der lige har mistet deres mor

For to år siden mistede Nikolai og Alexander Zobel deres far, Peter Zobel.

Mandag blev de to unge mænd forældreløse, da Henriette Zobel døde i sit hjem - bare 57 år gammel.

- De er dybt ulykkelige, siger Flemming Pless om de to efterladte sønner.

Det er Pless, der som familiens præst og ven til Henriette Zobel skal forestå hendes begravelse i næste uge, og han understreger, at Zobel-sønnerne har præcis de samme følelser som alle andre, der mister.

Henriette Zobel døde alene

- De har det som alle andre, der har mistet både deres far og mor. Om det er en kendisfamilie eller en familie fra tredje baggård på Nørrebro eller Ishøj, gør ingen forskel. Følelsen er universel, siger Flemming Pless til Ekstra Bladet.

Præsten roser Nikolai og Alexander Zobel for deres måde at håndtere sorgen på.

- De er gode til at tage hånd om, hvad der rent faktisk er sket. De er ressourcestærke og godt opdraget, siger han og fortæller, at de to efterladte sønner på 25 og 27 år har gode personer omkring sig til at tage sig af dem.

- Men de er selvfølgelig grund-kede af det. Præcis som alle andre ville være i deres situation.

Første ord fra sønnerne efter Zobels død

Hverken Nikolai eller Alexander Zobel har forståeligt nok ønsket at tale med pressen efter deres mors pludselige død.

Torsdag kom de dog med en fælles udtalelse, da detaljerne om hendes begravelse faldt på plads.

'Vores mor Henriette Zobel bisættes den 20. december kl. 13 i Christians Kirke,' skriver de i meddelelsen og fortsætter:

'Vi ønsker at tage afsked med respekt og kærlighed og i taknemmelighed for Henriette Zobels betydning for mange mennesker og i mange forskellige sammenhænge.'

Ifølge Flemming Pless er det bevidst, at meddelelsen ikke angiver, hvorvidt bisættelsen er privat eller offentlig, fordi det er op til den enkelte selv at vurdere, om de vil deltage.

Dennis Knudsen: Henriette var hård ved sig selv