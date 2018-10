De første ord fra Gasolin'-legende: Hele min krop rystede

De kunne drikke bajere og grine, og de kunne skændes, så det battede.

Franz Beckerlee og Kim Larsen var begge en del af det danske rockband Gasolin', der revolutionerede rockmusikken herhjemme i slutningen af 1960'erne og op igennem 70'erne, indtil bandets opløsning i 1978.

I et langt Facebook-opslag hylder Franz Beckerlee her til formiddag sin gamle kammerat.

- Jeg blev vækket tidligt søndag morgen og fik at vide, at Kim havde forladt sit hærgede legeme og efterladt os med minderne og alt det vi har haft sammen på godt og ondt. Jeg faldt på det nærmeste ud af sengen: 'What?!' Hele min krop begyndte at ryste og gjorde det hele dagen. Jeg var ikke i stand til at male en lige linie, og måtte holde dagen 'fri' med alle de tanker det medførte, skriver Franz Beckerlee.

De gamle Gasolin-drenge med bandets anden pladeudgivelse. Foto: Mogens Berger

Han fortæller i opslaget, at han og Kim Larsen ikke for alvor havde talt sammen i over 30 år. 'Også fordi vi var nogle stolte 'motherfuckere' begge to', som han skriver.

- Men den tid, vi havde sammen i Gasolin', kan ingen ta' fra os, jeg tror vi gik mere ind i hinandens sjæl dengang, end vi gjorde med vores kærester i samme periode. Jeg håber, at når det bli'r min tur til at drage afsted, at vi kan mødes hinsides og udveksle en masse frisk sladder. I can't wait to see you, afslutter Beckerlee.

Kim Larsen annoncerede i begyndelsen af januar, at han havde fået konstateret prostatakræft. Søndag morgen afgik han ved døden. Dødsårsagen er ikke meldt ud.