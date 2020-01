Debutant frygter kiks hos dronningen: Jeg er en smule klodset

1.januar er lig med det årlige nytårstaffel hos dronningen på Amalienborg. Allerede i 1600-tallet blev de kongelige nytårskure omtalt som 'en gammel skik'. Derfor er der en række etikker, som skal overholdes, når gæsterne bestående af hele regeringen samt landets øverste embedsmænd dukker op.

Mange af regeringens ministre har prøvet det før, men der er også nogle noobies (uprøvede) i flokken. Blandt andet boligminister Kaare Dybvad.

Sådan kommer sikret Amalienborg til at se ud

- Jeg har forberedt mig sammen med min kone. Vi har set tidligere tafler sammen. Ellers har jeg været i en meget fornem herrebutik og fået tilegnet mig et jakkesæt til lejligheden.

- Men jeg glæder mig da. Jeg er ikke som sådan nervøs. Alligevel kan jeg da godt mærke, at jeg tænker ekstra meget over etiketterne, så jeg ikke gør noget overlagt. Jeg har spurgt mine kollegaer i forhold til forberedelse. Traditionen omkring begivenheden er jo meget formel, så det ser jeg frem til at opleve. Men ja, jeg har da lidt nerver på, siger han.

Forkølet som dronningen

Også miljøminister Lea Wermelin er debutant i år:

- Jeg håber da, at det kommer til at gå rigtig godt. Nu skal jeg jo følges sammen med min ministerkollega Mogens Jensen, og han har meget mere erfaring end sådan en som mig. Så på vej i bilen får jeg lige nogle råd til de traditionsbundne etiketter, siger hun.

- Jeg ser da også frem til at møde dronningen og rose hende for hendes tale, som jeg synes, var rigtig fin, fordi hun havde så meget vægt på det grønne. Men jeg frygter også at være en smule klodset, for det kan jeg godt lidt have tendens til. Og så har jeg haft svært ved at komme af med snuen, så jeg døjer selv med lidt forkølelse ligesom hende, fortæller Lea Wermelin.

- Jeg har selvfølgelig tænkt meget over kjolen. Og nu hvor vi går ind i et nyt årti, vil jeg gerne markere det med, at det skal være et grønt årti. Derfor har jeg fået lavet en kjole fra brugte duge, der er blevet skræddersyet til en balkjole. De har været brugt en til to sæsoner på en restaurant, men nu har jeg fået glæde af dem, siger Lea Wermelin.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er slet ikke nervøs:

- Jamen det er jo en aften, som er de færreste forundt. Jeg føler mig ganske enkelt heldig, at jeg får lov til at være med til det her intime arrangement.

- Jeg er faktisk ikke nervøs nej. Selvfølgelig ville det værste være, hvis jeg kludrede i det, men jeg tror, at det kommer til at gå stille og roligt. Jeg har forsøgt at øve mig til Galla A, fortæller Ane Halsboe-Jørgensen.

Og som de fleste nok bemærkede under dronningens nytårstale var Margrethe en anelse forkølet. Men det kommer ikke til at betyde noget til dette års nytårstaffel. Det fortæller kongehusets pressetjeneste.