Deler ærlige billeder: - Jeg er så forarget

I midten af juli afslørede en glad Liv Martine, at hun var gravid, og at hun og ægtemanden, Mads, dermed skulle være forældre til deres første barn.

Men før den tidligere 'Bagedyst'-vinder fortalte, at hun er i lykkelige omstændigheder, havde mange af hendes følgere længe spekuleret i, om der var en lille ny på vej.

Og netop de mange spørgsmål om, hvorvidt hun ventede sig, har fået 30-årige Liv Martine op i det røde felt. Derfor har hun delt et opslag på Instagram, hvor hun problematiserer, at folk spørger kvinder, om de er gravide, uden at vide om de for eksempel er i gang med at prøve, eller hvorvidt de overhovedet ønsker børn.

Til Ekstra Bladet fortæller Liv Martine, at hun på et tidspunkt fik nok, og at hun derfor besluttede sig for at gå til tasterne på sin Instagram-profil.

- Det bunder i, at jeg selv er gravid. Jeg var over halvvejs, før jeg selv sagde det højt, fordi jeg kunne mærke, at jeg ikke rigtig var klar til det selv, siger hun og fortsætter:

- Men inden da var der mange, der spekulerede i, om jeg var gravid og spurgte om det. Folk kunne finde på at skrive på mine billeder, at jeg var gravid, eller folk skrev på anonyme sociale medier, at de havde set mig i venteværelset, og at jeg var gravid. Jeg har ikke selv haft problemer med at blive gravid, men alligevel sårede den besked mig virkelig, og det gjorde virkelig ondt, for jeg ville bare gerne have det for mig selv med min mand og familie.

- Jeg har fået mange beskeder fra folk, der har stået i situationen, og som har været meget kede af at få det her spørgsmål. For eksempel dem, der er overvægtige, eller dem, der prøver at få børn og stadig kæmper, og så er der selvfølgelig også folk, der er uenige med mig.

Må gøre ondt

Derfor kom Liv Martine til at tænke på, hvor ondt det må gøre på folk, der eksempelvis ikke har ligeså nemt ved at blive gravide, som hun selv havde.

- Jeg kom til at tænke på, at der er mange, der står i en helt anden situation end mig og måske er i fertilitetsbehandling eller ikke kan få børn. Hvis det er sårende for mig, hvor sårende er det så ikke for dem? Det slog mig, hvor ondt det må gøre på dem, der har prøvet i mange år, har fået aborter, og tænk hvis man bare har taget lidt på?, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde svært ved at se, hvornår det egentlig er i orden at stille spørgsmålet 'Er du gravid'? Folk har så travlt med at spørge, om man ikke snart skal i gang og de her ting, men de kender ikke ens historie. Jeg er blevet så forarget over det, og jeg synes fandeme ikke, det er okay at stille det spørgsmål, når man ikke kender til den situation, folk står i.

Liv Martine vandt 'Den store bagedyst' i 2015. Foto: Carsten Mol

Har fået nok

Liv Martine fortæller, at hun godt ved, at folk ikke stiller spørgsmålet i en ond mening, men hun opfordrer alligevel til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man stiller sådan et spørgsmål.

- Jeg har fået nok af, at man bare slynger sådan et spørgsmål ud i verden på samme måde, som hvis man spørger en person, om de har haft en god dag. Hvad rager det onkel Kaj, om man er i gang med at forsøge at få børn. Sex er en intim og privat ting mellem to mennesker. Jeg ved godt, at der ikke er nogen, der gør det i en ond mening, for at være gravid er jo en fantastisk ting. Men folk ved ikke, hvor ondt det gør, og i dag er det bare et spørgsmål, der bliver slynget ud over det hele. Det er bare blevet en ting, man spørger om, og det er ikke okay, siger hun:

- Så jeg vil i virkeligheden nok bare appellere til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man stiller sådan et spørgsmål. For det er et meget følsomt emne.

