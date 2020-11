Deler billede af datter: Det skal hun hedde

Amalie Szigethy deler for første gang et billede af datteren, der skal hedde Hannah

Lykken vil ingen ende tage i det lille hjem hos Amalie Szigethy.

Forsidefruen kunne forleden fortælle, at hun havde født endnu en datter.

'Hun er her. Har aldrig været så lykkelig i hele mit liv. Min lille bitte skat', skrev Amalie til billedet af datteren - dog uden at vise et billede af den lille nyfødte i fuld figur.

Nu deler Amalie dog et billede af den lille ny samtidig med, at hun fortæller, hvad lillesøster skal hedde.

'Hannah', skriver den stolte mor og deler, at den lille ny vejer 4140 kilogram og er 54 centimeter lang.

'Helt perfekt', lyder det.

Amalie har i forvejen datteren Josefine med Mikkel Skelskov, der også er far til lille Hannah.

De to er ikke længere sammen, men kan altså nu kalde sig forældre til to.