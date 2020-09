Deler dyster hemmelighed

I det nyeste afsnit af 'Familien fra Bryggen' fortæller Didde Skjelmose, at hun tidligere har haft et problem med stoffer

Didde Skjelmose, der er kendt fra 'Familien fra Bryggen', har ikke altid haft et nemt liv.

Snarere tværtimod.

I det nye afsnit af 'Familien fra Bryggen' fortæller hun, at hun i sine unge dage har været ude i 'noget snavs', og at hun blandt andet tidligere har kæmpet med et stofmisbrug.

Et misbrug, som hun aldrig før har fortalt om offentligt.

- Vi er jo godt klar over, at jeg har ikke været Guds bedste barn. Jeg har været en god pige, men jeg har været ude i nogle ting, fordi jeg har været en god pige. Så har jeg gjort nogle andre ting, fordi jeg måske ikke har kunnet holde til det i længden, siger Didde Skjelmose i programmet i forbindelse med, at hun og Linse taler om en ny, fælles bog, som de er i gang med at planlægge.

Ifølge Didde Skjelmose betød presset for at være 'en god pige', at hun endte i et misbrug.

- Jeg har røget hash, siden jeg var 16. Det har jo været i min familie hele mit liv. Så har jeg taget amfetamin, og så var jeg så uheldig at ryge ind i kokain, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun i dag er et helt andet sted i sit liv:

- Jeg har ikke altid været ansvarlig, men det er jeg nu, og sådan er det.

Ifølge Didde Skjelmose tager hun ikke længere stoffer, og hun vælger i dag at se på det som en periode i sit liv, der har gjort hende stærkere.

- Havde jeg ikke haft det sådan, så var jeg ikke blevet den, jeg var i dag. Så folk må tage det, som det er.

Didde Skjelmose har ikke ønsket at tale yderligere om sit tidligere misbrug med Ekstra Bladet på nuværende tidspunkt.

Du kan se 'Familien fra Bryggen' torsdage klokken 20 på TV3 og Viaplay.