Deler hjerteskærende besked

Søndag var det 23 år siden, at INXS-forsangeren Michael Hutchence tog livet af sig selv, og i den forbindelse har hans tidligere danske kæreste gennem fire år, Helena Christensen, delt en rørende hyldest til australieren.

Det gør hun i et Instagram-opslag, hvor hun tænker tilbage på tiden med Hutchence, der dengang blev set som en af de største rockstjerner.

'Michael var en meget flot og venlig mand, utrolig talentfuld og sjælfuld. Vi havde den bedste tid og grinte meget i årene, vi tilbragte sammen, men til sidst gled vi bare fra hinanden,' skriver den danske supermodel.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget...

Oliearving fundet død: Blev 52 år

Michael Huchtence var 31 år, da han og Helena Christensen blev et par, og det var otte år ældre end danskeren, der følte, at aldersforskellen til sidst blev for stor.

'Jeg tror, at jeg følte mig for ung for det ansvar, det tager for at være sammen med en, der er ældre og lever et helt andet liv. Han følte nok noget af det samme. Men vi stoppede aldrig med at holde af hinanden. I dag sender jeg ham kærlighed fra jorden og minder hans søde, bløde, sjove og uhyre talentfulde mand, han var.'

Karambolage i København

Helena Christensen og Michael Hutchence var sammen fra 1991 til 1995. I 1992 kom den australske rock-musiker i karambolage med en taxachauffør efter en bytur i København.

Artiklen fortsætter under billedet...

Helena Christensen har i mange år haft en stor international modelkarriere. Foto: Marcus Owen/startraksphoto.com/AP

Helena Christensen taler ud om fatal ulykke

Det endte med at Hutchence faldt og slog hovedet voldsomt mod kantstenen. Det endte med, at han pådrog sig et kraniebrud, og skaderne fik sangeren til at skifte personlighed, hvor humørsvingninger viste en ny og mørk side af ham.

Det blev for meget for Helena Christensen, der til sidst afbrød forholdet.

Hutchence fandt sammen med tv-værten Paula Yates, som han var sammen med indtil sin død i 1997.

Han var ramt af depression op til sin død, mens han samtidig led af følgerne af den hjerneskade han pådrog sig i uheldet.

Fællessang med Faber i fare

Endnu en influencer politianmeldt