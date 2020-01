Deler hudløst ærligt billede: Nu hyldes DR-kendis

Liv Martine, der er kendt fra 'Den store bagedyst', får lige nu stor ros på de sociale medier, efter hun har delt et uredigeret billede af sin krop.

Bageentusiasten deler billedet med et særligt formål. Hun vil nemlig gerne slå et slag for, at alle kroppe er smukke, uanset om de er tykke, tynde, lange eller korte.

Du kan se billedet herunder:

Under billedet vælter det ind med positive reaktioner fra 'Bagedyst'-deltagerens mange følgere. Heriblandt også en række kendte danskere:

'Tror det er passende her at sige 'lækkermås', skriver tv-værten Cecilie Hother.

'Klart med en krop som din. Du er SMUK', skriver en kvindelig følger.

'Du er så skøn og sej', skriver en anden.

Vil se flere kroppe

Til Ekstra Bladet fortæller Liv Martine, at der er en helt særlig grund til, at hun har delt billedet.

- Jeg vil gerne se flere normale kvindekroppe (på sociale medier, red.). Og hvad er normal så? Måske er normal et forkert ord, for normal er for nogen slank, for mig er normal min krop. Jeg mener måske bare, at jeg gerne vil se flere forskellige kroppe og ikke kun den smukke, slanke kvindekrop. Jeg vil gerne se flere former og mere mangfoldighed. Og jeg synes, vi er ret godt på vej, og det gør mig glad. Jeg ser flere og flere forskellige kroppe, og det synes jeg er fantastisk, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Liv Martine har hun længe overvejet, om hun ønskede at blande sig i diskussionen om kvindekroppen, da det ifølge hende er et meget betændt emne.

- Det er en farlig diskussion at bevæge sig ud i. Jeg vil først og fremmest rigtig gerne vise en kvindekrop med dejlige former og sætte fokus på, at man skal elske sin egen krop, som den er. Alle kroppe er forskellige og fantastiske, og inden man vælger at ændre på den, så håber jeg virkelig, at alle giver sin egen krop en chance og prøver at ændre den først, siger hun og fortsætter:

- Jeg har mange bekendtskaber, hvor det har betydet virkelig meget for personen for eksempel at få lavet større bryster, og så er det jo fantastisk, at vi lever i 2020 og kan ændre på den slags ting. Men jeg får ondt i maven, når der florerer konkurrencer på Instagram, hvor du kan vinde en plastikoperation i udlandet, som om det er det mest almindelige.

For et par måneder siden delte Liv Martine dette billede af sig selv, hvor man ser hendes urene hud. Også det høstede mange positive reaktioner. Foto: Privat

Ifølge Liv Martine er hun især bekymret for, at mange unge mennesker vil blive påvirket af kendte personer, der reklamerer for diverse kosmetiske indgreb på de sociale medier.

- Jeg ved godt, at der længe har floreret reklamer for plastikkirurgi, men det er bare noget andet, når det pludselig er store profiler på Instagram, som rigtig mange har en form for 'personlig' relation til. Den distance, der normalt har været mellem forbruger og reklame, er ikke så stor i det tilfælde, som hvis du for eksempel så en stor reklame på et busstoppested. Jeg kan sikkert få en masse hug for den her udtalelse, men der sidder bare så mange skønne, måske sårbare, unge mennesker derude, som skal vide, at mangfoldighed er fantastisk. Hvor ville det være en kedelig verden at leve i, hvis vi allesammen lignede hinanden, eller hvad?

Liv Martine understreger dog, at hun trods det kontroversielle emne har fået mange positive reaktioner på billedet, som hun har delt, mens hun er på ferie i Thailand.

- Jeg har fået skønne reaktioner. Folk er altid positive, når jeg vælger at dele sådanne tanker og særligt billeder med fokus på kvindekroppen. Mine følgere er fantastiske, og som jeg så ofte har sagt og skrevet: Hvis bare jeg kan ændre en af mine følgeres tankegang med sådan et billede, så er jeg happy.

Liv Martine vandt 'Den store bagedyst' i 2015. Foto: Carsten Mol

- Hvorfor er det vigtigt for dig at dele de her ting uden filter?

- Jeg føler efterhånden, at jeg har fundet min plads i det her crazy 'SoMe'-game. Jeg kan godt lide at følge profiler, hvor deres æstetik og billeder sidder lige i skabet, og jeg forsøgte også i starten at efterligne den type profil. Men jeg fandt ud af ret hurtigt, at det slet ikke var mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan meget bedre lide at dele ting fra min hverdag og komme med et par budskaber i ny og næ. Ikke at jeg ikke elsker at få taget et godt billede, hvor jeg synes, at jeg ser ekstra sprød ud. Men en vigtig ting for mig er efterhånden at fortælle mine unge og såmænd også ældre følgere, at du skal være lige den, du er, siger hun og understreger:

- Jeg er sgu ligeglad med, at jeg har en dejlig sidedelle og uren hud som snart 30-årig, for jeg er pisse glad og lykkelig. Og er det i bund og grund ikke det, livet handler om?