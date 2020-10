Deler pinlig hemmelighed: 'Jeg spillede død'

Hella Joof er ikke bleg for at åbne op for alle episoder i sit liv

Den folkekære skuespiller fortæller helt ærligt om, at hun tissede i sengen helt frem til, at hun var i tyverne.

Det gør hun i sin nye bog: 'Tvilling, yndling, grævling', som Ekstra Bladet har læst.

'Jeg tissede i sengen, når jeg var stresset. Det gjorde jeg, frem til jeg var i tyverne', skriver hun indledningsvist i kapitlet, der passende har fået titlen 'sengevæder'.

Og ifølge Hella var det ikke sådan lidt små pletter, der lige kom. Næ nej, der var tale om en den helt store strøm, der i 1986 hændte i en gæsteseng hos Hellas veninde Charlottes forældre.

Skamfuld byrde

'Jeg var så flov, at jeg spillede død. Jeg var ikke engang i stand til at trække Charlotte diskret til side og underrette hende om, at vi havde en situation', lyder det i bogen.

I dag mener Hella, at det er meget sjovt at tænke tilbage på, men dengang var det noget skamfuldt, som hun slæbte rundt på.

I sin nye bog åbner Hella op for flere sider af sig selv også et kapitel om, hvordan hun blev seksuelt misbrugt som 15-årig af et familiemedlem.

Hella Joof blev seksuelt misbrugt som barn

'Tvilling, yndling, grævling' udkommer 22. oktober fra Politikens forlag.