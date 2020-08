Deler rørende hemmelighed

Sidste år sagde den kendte kok Jakob Mielcke, der blandt andet er kendt fra 'Masterchef', ja til sin kæreste, Ditte, i medgang og modgang ved et bryllup for den allernærmeste familie.

Det skete vel at mærke, uden at offentligheden kendte til det.

Det skriver Her&Nu.

At brylluppet var småt og forbeholdt den nærmeste familie, var der en helt særlig grund til.

- Vi blev gift i juni sidste år. Min far, som ikke nåede at blive så gammel, var syg, og vi vidste, at han ikke ville overleve sin sygdom. Derfor valgte vi at blive gift med det samme. Fordi det var noget, jeg havde lyst til at dele med ham og min mor. Derfor blev det et meget intimt bryllup, og det handlede om at fejre de her ting sammen med min far, som ikke er her mere den dag i dag, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Mielcke blev dagen, hvor han og Ditte sagde ja til hinanden, fantastisk, selvom den ikke blev så stor og pompøs, som de oprindeligt havde tænkt.

- I kraft af mit arbejde og min virksomhed er jeg jo med til at lave mange selskaber og bryllupper. Så på den måde er det jo noget, jeg er vant til, og sådanne fester er ikke fremmede for mig, for jeg har set det meget, siger han og fortsætter:

- Men man bliver alligevel overrasket over, hvordan det så er, når man selv står der. Vi var ikke så mange, så det blev meget tæt, og det føltes meget vigtigt. Man var ikke stresset over, at man ikke havde tid til at tale med sine gæster, og vi var ikke nervøse eller noget. Så på den måde var det virkelig fantastisk, lyder det fra Mielcke.

Mielcke blev sidste år gift med sin kæreste, Ditte. Foto: Emil Agerskov

Mielcke husker derfor også tilbage på dagen med stor glæde.

- Det var ikke planen, at det skulle være sådan, når vi skulle giftes. Men det var sådan, det blev, og det endte med at gøre dagen helt speciel. Det var med de helt rigtige mennesker. Der manglede ikke nogen, og det var en hyggelig dag. Jeg kommer aldrig til at glemme det, siger han og fortsætter:

- Jeg regner kun med, at jeg skal giftes med hende. Derfor tænker jeg, at vi på et tidspunkt kan holde et brag af en fest for dem, der ikke var med, siger han med et grin.

Onsdag kan du se Jakob Mielcke i aktion, når der er premiere på 'Hell's Kitchen' på TV3.