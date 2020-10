Deler skøn nyhed: Nu er han her

Liv Martine, der er kendt fra 'Den store bagedyst', deler på Instagram, at hun er blevet forældre sammen med gemalen Mads.

De to har endelig fået deres lille dreng, og Liv skriver, at de er glade og lykkelige over familieforøgelsen.

'Intet kan nogensinde overgå det, der skete på denne helt særlige dag. Du kom til verden! Vores lille fine, velskabte dreng. Jeg kan ikke skrive dette uden at blive ubeskrivelig rørt. Han er det smukkeste, mest rolige, opmærksomme, fantastiske, lille menneske. Han har Mads’ læber, min næse, Mads’ mørke hår, mine kinder, Mads’ rolige sind og samtidig min enorme utålmodighed', skriver hun indledningsvist til opslaget, hvor Mads bærer sønnen i en lift.

Meget lykkelig

Liv Martine fortæller også i opslaget, at hun slet ikke forstår, de ikke har fået børn før.

'Jeg er fuldstændig forelsket i livet på ny. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke er blevet forældre før. Det er det vildeste nogensinde. Mads er den absolut bedste far, hvilket jeg aldrig har været i tvivl om. Men at se ham sammen med vores dreng, det er følelser, der ikke kan forklares. Jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre uden mine to drenge! Jeg har aldrig oplevet så stærke følelser før', lyder det.

Bagedyst-darlingen skriver, at hun ikke sover for tiden, men at hun bruger sin tid på at kigge på sin dreng, der kom til verden 22. oktober.

'Jeg hulker om natten af lykke! Det er følelser der er så store, at de næsten er svære at rumme. Jeg er det lykkeligste menneske i denne verden - vores fine oktober barn ', skriver hun.

Tidligere har Liv delt sin frygt omkring, at barn og mor kunne blive adskilt ved fødslen grundet diabetes, men det lader ikke til, at det er tilfældet.

Ulykkelig: - Det kan ikke være rigtigt

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Liv.