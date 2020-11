Deler stor nyhed: Lise Baastrup skal giftes

Lykken stråler nærmest ud af Instagram-opslaget, som Lise Baastrup har lagt på det sociale medie mandag aften.

'Jeg sagde ja til mit livs kærlighed,' skriver hun i opslaget, hvor hun har tagget sin kæreste, Jacob Dahl, der har givet hende den forlovelsesring, hun viser på billedet.

Skuespilleren fortæller til Ekstra Bladet, at de på grund af situationen i verden lige nu ikke ved, hvornår den store dag bliver.

'Vi er glade og håber, trods corona, at det kan lade sig gøre at planlægge noget overhovedet. Men indtil da kan vi jo bare glæde os,' skriver hun i en besked.

36-årige Lise Baastrup og den 17 år ældre Jacob Dahl, der er søn af skuespillerinden Lisbeth Dahl, som Baastrup blandt andet har spillet i Cirkusrevyen med, blev sidste år forældre sammen for første gang.

Det gjorde de, da deres datter, Laura, kom til verden i februar 2019.

Lykønskningerne vælter ind i kommentarfeltet, hvor blandt andre 'Rita'-kollegaen Mille Dinesen, tv-værten Lisbeth Østergaard og entertaineren Peter Frödin har meldt sig i koret over folk, som gerne vil ønske de nyforlovede par tillykke.

Lise Baastrup sammen med Jacob Dahl og svigermor, Lisbeth Dahl. Foto: Anthon Unger

Lise Baastrup, der især er kendt for rollen som Hjørdis i TV2-serien 'Rita', har tidligere fortalt, at aldersforskellen på 17 år på ingen måde skaber problemer for parret, der passer perfekt sammen.

– Vi er ikke modsætninger, vi er faktisk meget ens. Vi har de samme værdier, samme humor, samme tempo og et højt energiniveau. Så vi passer rigtig godt sammen, har hun tidligere sagt til Billed-Bladet.