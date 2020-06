Deler stor nyhed

Den danske skuespillerinde kendt fra bl.a. filmen 'Klatretøsen' Julie Zangenberg svæver i øjeblikket på en lyserød sky og det er der god grund til.

På hendes Instagram-profil fortæller hun nemlig, at hun er blevet forlovet med kæresten Andreas Bagh.

Frieriet foregik i romantiske omgivelser i Allinge på Bornholm, i midten af en gul blomstereng på en klippetop og med små kalvekid, fortæller Julie Zangenberg på hendes hjemmeside.

Hun beskriver det, som det mest romantiske hun har oplevet.

Selvom parret kun lige er blevet forlovet, løfter Julie Zangenberg sløret for, hvordan brylluppet skal være.

- Det hele er jo lige sket, så vi skal lige lande i det og finde ud af det hele. Men det bliver nok en blanding tror jeg. Enormt traditionel (og hvid brud) til at starte med til en kirkevielse, og så noget med nogle bare fødder i noget græs, pletter på kjolen og massere af dans til selve middagen og festen, fortæller Julie Zangenberg.

JA. Selvfølgelig

'JA. Selvfølgelig vil jeg gifte mig med dig! Forlovet og lykkelig. 15. juni 2020. Allinge, Bornholm', skriver Julie Zangenberg.

31-årige Julie Zangenberg har efterhånden været sammen med køkkenchefen Andreas Bagh i snart fire år.

Parret har endnu ingen børn, men det har Julie Zangenberg planer om at lave om på.

- Jeg vil rigtig gerne have børn med Andreas. Det vil han også med mig. Jeg drømmer om mange børn. Tre, hvis jeg kan nå det. Og hvis min krop vil. Men lad os starte med ét, udtaler skuespilleren til ugebladet HER&NU.

Julie Zangenberg har tidligere ikke været bange for at vise sin kærlighed frem på de sociale medier.

Tilbage i oktober skrev Julie Zangenberg nemlig en følelsesladet hilsen til kæresten på Instagram.

'Han synes dobbelthage eller topmave er fuldstændigt ligegyldigt på mig. Han synes også, jeg er smuk der. Billeder som det her, hvor jeg ubevidst bare står i min egen verden og er lykkelig, fri og taknemmelig er smukkere for ham, end mig opstillet i fin kjole og trutmund. Det er dér, han gider tage billeder af mig. Og så går det op for mig (igen), hvor meget jeg har vundet lotteriet med ham.'

Julie Zangenberg har tidligere været kærester med fodboldspilleren Nicklas Bendtner.