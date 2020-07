Deler stor nyhed

Sasha Klæstrup har måttet lyve, når hendes følgere på Instagram har spurgt, hvorfor hun er mindre aktiv, end hun plejer.

Men nu er hun klar til at fortælle den glædelige nyhed: Hun er gravid.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er mega glad, virkelig glad. Vi var til scanning (nakkefold, red.) i går, hvor vi så den lille mus i maven. Det er en speciel følelse, siger 27-årige Sasha Klæstrup, der i forvejen er mor til to.

- Det er præcis samme overvældende kærlighed, jeg føler. Alle må komme og få kærlighed, fordi jeg har så meget at dele ud af for tiden. Det er lige så spændende, og jeg er lige så nervøs tredje gang, som jeg var første og anden.

Rigtigt tidspunkt

Holder prognosen, kommer den lille ny til verden 18. januar. Kønnet kender de endnu ikke. Det er hun og Montaser Bel-lah Zaghmouts første fælles barn, efter de blev gift for knap to år siden.

- Vi har hele tiden talt om, at vi gerne ville have et barn, men også at vi gerne ville vente lidt, og det er jeg rigtig glad for. Det har betydet, at vi har haft god tid sammen som familie, hvor vi har kunnet lære hinanden rigtigt at kende. Jeg kender alle hans hemmeligheder og små irriterende vaner, og han kender mine, siger hun og fortsætter:

- Med mit første barn blev jeg gravid efter en måned. Men her bor vi sammen, vi har et liv sammen, og børnene elsker ham. Jeg synes, det er det rigtige tidspunkt.

Sasha Klæstrup og Montaser Bel-lah Zaghmout blev muslimsk gift, men barnet vil ligesom hendes andre børn blive navngivet, så de selv kan vælge, om de vil bekende sig til en religion senere hen.

Denne graviditet har været anderledes end de to første, fortæller hun.

- Jeg har haft rigtig mange blødninger og smerter. Jeg har været meget frem og tilbage på hospitalet og været i kontakt med læger. Jeg fik testet mit D-vitamin, der var uhyggeligt lavt, så det får jeg nu piller imod. Jeg vil ikke sige, at denne graviditet har været dårlig, for det har den ikke, men jeg har været mere nervøs og har tudet over for min mand.

Den lille bebs i maven. Kønnet kender de ikke endnu. Privatfoto

Tredje gang

På Instagram har hun været udfordret den seneste tid. Normalt laver hun jævnligt opdateringer fra sit liv, men da hun og manden ikke ønskede at komme frem med nyheden, før de havde været til nakkefoldsskanning, har hun måtte holde igen. Det er ganske enkelt for tydeligt, at hun er gravid.

- Nu er det tredje gang, og jeg har allerede fået en mave. Når jeg er så tynd i forvejen, kan man nemt se det, så jeg har ikke kunnet lægge billeder på Instagram. Når jeg alligevel har gjort det, har det været gamle billeder eller nogen, hvor man kun har kunnet se ansigtet. Men jeg kan ikke skjule det for nogen, når jeg går i byen.

- Mange har spurgt, om jeg er o.k., for jeg har ikke kunnet fortælle det. Jeg har måttet lyve, hvilket ikke har været rart, men sådan er det jo, siger Sasha Klæstrup om den glædelige nyhed.

Hun er i forvejen mor til døtrene Tria og Vigga og har derfor været møllen igennem, men det er efterhånden seks år siden sidst. Og selvom hun glæder sig til at blive mor for tredje gang, er der én ting, hun ikke ser frem til at prøve igen.

- At skifte ble er det værste ved at være mor. Jeg kan snildt stå op om natten, men at skifte bleer synes jeg er stridt. Men nu har jeg klaret det to gange før, så det skal nok gå, griner hun.