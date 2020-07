Deler stor nyhed

Jesper Sørensen, som lider af sygdommen progeria, åbner nu en café og gourmetrestaurant med to venner

Inden længe er det ikke kun i tv, du kan støde på 22-årige Jesper Sørensen, som lider af den sjældne sygdom progeria.

Jesper blev kendt, da han tilbage i 2008 for første gang tonede frem på skærmen i TV2-programmet 'Drengen i den gamle krop'. Nu springer han ud i et nyt karriere-eventyr og åbner sammen med to af sine venner en café og gourmetrestaurant på Ejstrupholm Flyveplads i Midtjylland.

'For et år siden sprang jeg jo i faldskærm med min gode ven og siden hen har vi sammen lavet et fælles projekt som er en café og gourmetrestaurant, og i den forbindelse vil jeg gerne invitere HELE Danmark til åbningsfest den 17. og/eller 18. Juli på Ejstrupholm Flyveplads og SkydiveX,' skriver Jesper Sørensen på sin Facebook-side.

Caféen vil få navnet Café Flyverskjul, og i forbindelse med annonceringen af caféens åbning fremgår det, at Jesper Sørensen på udvalgte aftener vil stå for at forvandle caféen til en gourmetrestaurant med et helt specielt tema.

På disse aftener vil Jesper, som har en særlig interesse for madlavning, sørge for at fylde gæsternes maver og slukke deres tørst.

Støtte fra fans

Jesper Sørensens flere end 235.000 fans på Facebook-siden har taget godt imod nyheden om, at de inden længe kan møde ham på caféen.

'Så skønt at du følger dine drømme. Jeg bor langt væk. Men ønsker det bliver et brag af en åbning,' skriver en.

'Godt gået Jesper. Ønsker jer alt godt fremover,' skriver en anden.

Og Jesper Sørensen lader sig da heller ikke stoppe af sin sygdom. For omtrent en måned siden kunne han stolt fortælle, at han var blevet indehaver af et kørekort.

Lidelsen progeria er meget sjælden, og Jesper Sørensen er den eneste person i Danmark, der har sygdommen.

På verdensplan er han blandt de ældste nulevende med sygdommen.

